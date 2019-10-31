Araç muayenesi nedir, ne zaman ve nasıl yaptırılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesine araç muayenesi denir. Bu operasyonun amacı trafikteki araçların var olan kusurlarının giderilerek, sebep olması olası kazaların önüne geçmek.

KAÇ YILDA BİR ARAÇ MUAYENESİ YAPILIR?

Yeni otomobil yeni sıfır km bir araç satın aldıysanız ilk üç sene boyunca muayeneye ihtiyacınız olmaz. İlk muayeneden sonra ise 2 yılda bir aracınızı muayene ettirmeniz gerekir. Otomobilin ruhsatında yazan “Tescil Tarihi” kısmından muayene geçerlilik sürenizi öğrenebilirsiniz.

-Motosikletler içinde aynı süre geçerlidir.

-Lastik tekerlekleri olan traktörler için 3 yaş sonrası her 3 yılda bir muayene yapılması gerekir.

-Ticari araçlar içinse 1 yaş sonrası her yıl muayene yapılması zorunludur.

MUAYENEYE HANGİ DURUMLAR ENGEL OLUR?

-Trafik cezası ya da paralı yol, gişe borçları ödenmelidir.

-Aracın motorunda oluşan yakıt ve gaz kaçakları.

-Büyük araçlar için taşıtın yüksekliği

-Muayene sırasında teknik olarak çalışmayan araç.

-Aracın motor ve şase numarasının okunamıyor olması

MUAYENEYE GİDERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Muayene gitmeden önce ilk yapmanız gereken Tüv Türk’ün resmi internet sitesinden ücretsiz olarak randevu almanız.

Aracınızın borç durumunu kesinlikle kontrol edin.

Egzoz gazı emisyon ölçümünüzün geçerliliğini ruhsatınız üzerinden kontrol edin.

Muayene için gerekli olan belgelerinizi hazırlayın(Ruhsat, Trafik Sigortası, Vekalet Durumu(muayeneye getireceğiniz araç size ait değilse gerekli), Muayeneye gelirken LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan etiketteki bilgilerinin okunur şekilde gelmesi gerekmektedir. LPG/CNG tadilatı sonrası muayenelerde “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi” ile gelinmesi gerekmektedir, muayeneye gelen araç üzerinde tadilat ve değişiklik varsa; Yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesapları, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı odalardan EK-1 belgesi).

Muayene sırasında yanınızda bulunması gereken ekipmanlar ise “İlk Yardım Çantası(Traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 1 adet. Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m), 2 Adet, Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50'lik kutu), 1 Kutu, Üçgen sargı, 3 Adet, Antiseptik solüsyon (50 ml), 1 Adet, Flaster (2 cm x 5 m), 1 Adet, Çengelli İğne, 10 Adet, Küçük makas (paslanmaz çelik), 1 Adet, Esmark bandajı, 1 Adet, Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden), 1 Adet, Yara bandı, 10 Adet, Alüminyum yanık örtüsü, 1 Adet, Tıbbı eldiven, 2 Çift, El feneri, 1 Adet), Üçgen Reflektör, Yangın Söndürme Cihazı, Stepne(yedek lastik).

Aslında yukarıda bahsettiğimiz ekipmanlar sadece muayeneden geçmek için değil, her zaman aracınızda bulunması gereken ekipmanlar.

MUAYENE SONUÇLARI NELERDİR?

– KUSURSUZ : Aracın trafikte bulunmasında bir sakınca yoktur anlamına gelen sonuçtur.

– HAFİF KUSURLU : Aracın trafikte bulunmasına sorun yaratmayacak derecede kusurları vardır ama trafiğe çıkabilir anlamına gelir.

– AĞIR KUSURLU : Aracın trafiğe çıkmasına engel olan kusurları vardır. Bu kusurların tespiti sonucu kullanıcıdan giderilmesi istenir. 30 gün içerisinde kusurlar giderilir ve muayene istasyonuna tekrar gelinirse muayene harcı ödenmeden ücretsiz işlemler bir kereliğine yapılır.

MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Aracınızın muayene geçerlilik süresinin bitmesine 1 ay kala randevu alıp muayeneye gidebilirsiniz.

CAM FİLMİ MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

Periyodik muayenelerde cam filmi, Camlar: sonradan boyanmış ve Camlar: film yapıştırılmış kusur teksti ile “Hafif Kusur” olarak değerlendirilmektedir. Hafif kusurlu araçların başka bir ağır kusuru bulunmadığı sürece muayeneleri onaylanmaktadır. Cam filmi muayenenin yapılmasına engel değil.

MUAYENE SIRASINDA ARACIN KONTROL EDİLEN YERLERİ

Aracınızın periyodik muayenesi esnasında, araç tanımları, ruhsat bilgileri, direksiyon sistemi, fren tertibatı, görüş şartları, aydınlatma sistemi, aks, jant, lastik ve süspansiyon sistemi, şasi ve şasi bağlantı parçaları, gürültü kirliliği için gerekli kontroller ve aracın diğer donanımları kontrol edilmekte ve araç güvenliği için uygun olup olmadığı tespit edilmektedir.

PLAKA ÜZERİNDEKİ VİDA MUAYENEYE ENGEL Mİ?