Avrupa otomobil pazarında neler oluyor?

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %39,4 ile İzlanda, %15,9 ile İsveç ve %12,8 ile Finlandiya'da görüldü.

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %39,4, Romanya %13,7 ve Macaristan %10,1 oranlarıyla yer aldı.AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre %8,6 azaldı ve toplam 1.074.169 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1.174.645 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %45,2 ile İzlanda, %30,8 ile İspanya ve %19 ile Portekiz'de görüldü. 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan %24,3, Macaristan %20,8 ve İsveç %19,5 oranlarıyla yer aldı. 2019 Ağustos ayı sonunda Türkiye, %43,94 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12. oldu.

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