Drift sezonu başlıyor!

Yerli ve yabancı sporcuların, motor güçleri 700 beygire kadar ulaşan otomobillerle kapı kapıya mücadelesi, saat 10:00'da antrenman turları ile başlayacak ve 12:00'deki pilot tanıtım ve imza seansıyla devam edecek. Saat 13:00'ten itibaren ikili eşleşmelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak olan pilotlar, izleyenlere de adrenalin dolu nefes kesen anlar yaşatacaklar.

Aynı gün Apex Masters instagram hesabından düzenlenecek olan Drift Taksi çekilişi ile, şanslı izleyiciler yarış araçlarının sağ koltuğunda drift heyecanını yaşayabilecekler.