Hem lüks hem de ekonomik

Her bir aracın aynı yöntemle, düşük tüketiminin ve verimliliğinin sınandığı ADAC Ecotest'te Lexus'un ES 300h lüks sedan modeli, segmentindeki en iyi sonucu elde etti. 2019 ADAC Ecotest sonuçlarına göre 5 üzerinden 4 yıldız alan ES 300h'ın dışında bu dereceye erişen başka bir otomobil olmadı.

ES, ADAC'ın test bandında ve yolda elde ettiği derecelerle 5.5 lt/100 km gibi düşük bir yakıt tüketimi elde etti. Bununla birlikte şehir içi sürüşlerde ise, kendi kendini şarj eden hibrit güç ünitesinin getirdiği avantajla yalnızca 4.3 lt/100 km tüketim ortalamasıyla son derece başarılı bir dereceye imza attı.

2019 yılında satışa sunulan Lexus ES 300h, yüksek verimliliğe sahip 2.5 litrelik benzinli ve elektrikli motoruyla birlikte düşük tüketiminin yanı sıra 218 HP'lik gücüyle yüksek performans da sunuyor. Lexus'un kendi kendini şarj eden hibrit sistemi, şehir içinde toplam sürüşün yüzde 50'sini sıfır emisyonla gerçekleştirebiliyor.