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Hurda indirimi artıyor!

AK Parti, aralarında köprü geçiş cezalarına affı ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de içeren yeni torba kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

12:29 -
Haberler Otomotiv
Hurda indirimi artıyor!

Teklifte yer alan önemli maddelerden biri, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olan araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi sebebiyle oluşan binlerce liralık para cezalarından affedilmesini içeriyor.

20 maddeden oluşan teklifle ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Toplumda beklenti oluşturan belli başlı önemli konular var. Kanunun seçim öncesi çıkmasını hedefliyoruz” dedi.
16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi gibi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 15 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Söz konusu rakam üst sınır olarak belirlenirken hâlihazırda 10 bin lira olarak uygulanıyordu.

(İHA)

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