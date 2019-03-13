Kia’dan mart ayı kampanyası

Kia, Mart ayına özel hazırladığı fırsatlarla tüketicilerine avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanyalar çerçevesinde Picanto, Rio, Stonic ve Bongo 30 bin TL'ye, 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz avantajı ile yeni sahiplerini beklerken; yenilenen Kia Sportage ise lansmana özel 70 bin TL'ye, 12 ay yüzde 0.99 faiz fırsatı ile otomobil severlerle buluşuyor.

Picanto, Mart ayının sonuna kadar 3 bin TL indirim ve 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz avantajıyla birlikte sunulan ek kredi avantajıyla yetkili bayilerde satışa sunuluyor.

Rio, 78 bin 900 TL ‘den başlayan fiyatlar ve ek kredi kampanyası ile yeni sahiplerinin olacak.

Stonic, Mart ayının sonuna kadar 118 bin TL'lik özel fiyatı ve ek kredi avantajıyla satışa sunuluyor.

4. Nesil KIA Sportage'ın yenilenen makyajlı versiyonu lansmana özel 70 bin TL'ye, 12 ay yüzde 0.99 faiz fırsatı ile iddialı olmak isteyenleri bekliyor.

KOBİ'lerin ihtiyaçları düşünülerek üretilen ve kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayan KIA Bongo, 77 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ve ek kredi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor.