Kiralamak mı satın almak mı?

Yeni bir otomobil sahibi mi olmak yoksa yeni bir otomobil kiralamak mı, hangisi daha avantajlı herkese uygun bir cevabı ne yazık ki yok. Ancak iki operasyonunda kendisine göre hem avantajı hem de dezavantajı bulunuyor. Özellikle son günlerin en popüler konularından biri olan devlet bankalarının yerli üretim otomobillere olan düşük faizli kredi imkanı bu durumu daha çekici hale getiriyor.

Bireysel olarak uzun dönem araç kiralaması yapan LeasePlan ile 36 ay 20 bin km limitli bir otomobil kiralaması için görüştüm. Dizel motorlu, otomatik vitesli, yerli üretim Fiat Egea Sedan için bir fiyat çalışması yapılması talebinde bulundum. Buna ek olarak Fiat’ın yetkili satıcılarından bu otomobili satın almayla alakalı nasıl bir yol izleyeceğimi, kredi tutarımın ne kadar olacağını ve otomobilin borcunu ne kadar vadede ödeyeceğimi öğrendim.

KİRALAMAK MI SATIN ALMAK MI?

Habere konu olan otomobil Fiat Egea Easy 1.6 Multijet DCT model bir otomobil. Hurda teşvikli fiyatı 141 bin 900 TL. BU otomobil için tüketiciler genel olarak 36 ay vadeli 100 bin TL kredi çekiyorlar. 0.69’dan çekilen bu kredinin aylık ödemesi 3 bin 223 TL çıkıyor. 100 bin TL’lik kredinin geri ödemesi ise 116 bin 54 TL oluyor. Peşinat olarak 41 bin 900 TL ödeme yapıyorlar.

Aynı otomobili LeasePlan üzerinden kiralama yaptığınızda ise 36 ay boyunca aylık ödemeniz 3 bin 21 TL oluyor. Kira sözleşmesi sonucunda da 108 bin 756 TL ödeme yapmış oluyorsunuz. Kiralamaya yaptığınız ödemelerin artı KDV’lerinini olduğunu da belirtmeliyim…

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI NELER?

Tüketicinin asıl kafasının karıştığı nokta ise bundan sonrası. Ben kiralama operasyonuna bireysel bir tüketici olarak mantıklı bakamıyorum. Çünkü 36 ay boyunca ödediğim 108 bin 756 TL param kiralama sonunda bana somut bir nesne bırakmadan ortadan kayboluyor. Satın aldığımda ise peşinat ve ödediğim kredi tutarı sonucunda bir arabam olmuş oluyor, her ne kadar 3 yaşında kullanılmış olsa da… Ancak bu duruma bir işyeri, KOBİ ve ya şirket sahibi tarafından bakarsanız durum bireysel kiralamaya göre çok daha mantıklı duruma geliyor.

Bu duruma ek olarak kiralama yaptığınız otomobilin tek gideri aylık kira tutarı o da 3 bin 21 TL. Yani senelik kasko, trafik sigortası, yazlık kışlık lastikleri, bakım maliyetleri gibi durumlar yok. Ayrıca otomobiliniz bozulduğu zaman ikame araç hizmeti, ücretsiz yol yardım çekici vs. durumlar da kiralamada var. Satın aldığınızda ise bu durumları ya siz ekstra ödemelerle sağlıyorsunuz ya da tek başınıza mücadele ediyorsunuz.

Satın alınan bir otomobilin 3 yıllık maliyeti arasında neler var diye kendi kendinize soru sorduğunuzun farkındayım. Onlar hakkında da detaylı bilgi vermem gerekirse, öncelikle çektiğiniz kredinin borçlanma maliyeti 16 bin 54 TL, 3 yıllık kasko 9 bin 358 TL(kişiden kişiye ve yıllık kullanıma göre değişebilir), 3 yıllık trafik sigortası 3 bin 582 TL(değişiklik gösterebilir), 3 yıllık bakım 4 bin 851 TL, lastik değişimi ve depolanması 2548 TL, motorlu taşıtlar vergisi 5 bin 397 TL. Bu da toplam olarak 41 bin 790 TL oluyor. Bu detaylara ek olarak 3 yılın sonunda satın aldığınız otomobilin amortismanı ve kaza durumlarında ihtiyacınız olan ikame aracın fiyatı da olacak(Bu fiyatlar LeasePlan kiralama şirketinden alınmıştır).

Satın alınan bir Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Mjet DCT otomobilin maliyeti 3 yılın sonunda tüketiciye 175 bin 241 TL oluyor. Bugün hesaplama yaptığımız aynı donanımda bir Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Mjet DCT’nin ikinci el fiyatı ise ortalama olarak 90 bin TL olarak gözüküyor. Yani siz bu otomobilden satın aldığınızda 3 yılın sonunda satmak isterseniz 80 bin TL ile 100 bin TL arasında satabilirsiniz.

Kiralamada ise tek gideriniz aylık ödediğiniz kira ücreti ve 3 yılın sonunda cebinizden gidecek ve karşılığında size dönmeyecek olan 108 bin 756 TL.