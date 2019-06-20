Mini’den haziran fırsatları

MINI Showroom'larına gelenler, May Fest'e özel tüm MINI modellerinde geçerli 3.000 TL'ye varan takas desteğinden yararlanabiliyor. MINI Countryman'de ise 12 ay vade ile 50 bin TL kredi kullanımında %0 faiz ve takas desteği sunuluyor.

MINI Türkiye'nin stoğunda bulundurduğu tüm modellerin, fiyat, renk ve donanım seçeneklerine kadar bütün detaylarının görüntülenerek rezerve edilebildiği MINI Online Satış platformu online store mini internet adresinden May Fest'e özel avantajlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.