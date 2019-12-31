Tofaş’ın yapay zeka yazılımına uluslararası ödül!

The CQI'ın (Chartered Quality Institute) düzenlediği Uluslararası Kalite Ödülleri (International Quality Awards), Londra'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Tofaş, geliştirdiği yapay zekâ tabanlı yazılım Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi ile bu yılki Uluslararası Kalite Ödülleri'nin “Geliştirme Sistemleri” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Törende Tofaş adına ödülü, Kalite Metot ve Planlama Yöneticisi Özcan Çavuşoğlu ile Kalite Metot ve Planlama Uzmanı Hakan Ersoy aldı.

YAPAY ZEKA SAYESİNDE MALİYETLER ÖNCEDEN HESAPLANIYOR!

2017'de çalışmalarına başlanan Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi'nin çıkış noktası, manuel yöntemlerle limitli veri analizi yapabilen klasik yazılımlar yerine geliştirilen iş zekâsı çözümü oldu. Sistem, tamamen Tofaş çalışanları tarafından yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda daha çok veri analizine hazır hale getirilerek gelişimini tamamladı.

Araçların geçmiş garanti maliyeti verilerini 100'den fazla olasılık ve 1000'den fazla algoritmaya tabi tutan Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek garanti maliyeti harcamalarını yüzde 95 doğrulukla tahmin edebiliyor. Böylece hem maliyetlerden hem de zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.