Toyota’dan hafif ticari araç segmenti için yeni model!

Yeni Proace City, Toyota’nın hafif ticari araç ürün gamının çeşitliliğini artıracak ve sunduğu geniş yaşam alanı, çekiciliği ile sınıfının en iddialı modellerinden biri olacak. Avrupa hafif ticari araç pazarında Proace minibüs ve Hilux Pick-up modelleriyle yer alan Toyota, sahneye çıkartacağı Proace City ile de pazardaki toplam varlığını güçlendirmek istiyor. PROACE CITY markanın hafif ticari ürün gamında yaklaşık yüzde 35'lik bir paya sahip olacak.

Yeni Proace City, Toyota'nın daha önce Proace modelinde olduğu gibi PSA Grubu ile yaptığı işbirliğinin bir sonucu olarak yollara çıkacak.