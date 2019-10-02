Son dakika… Türkiye’ye fabrika kuruyor. İlk adım atıldı!

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Almanya merkezli Volkswagen Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli şirket kurdu. Gazetede yer alan bilgilere göre şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketi Manisa’da kurdu.

Şirketin merkezi “KeçiliköyOSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” oldu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

Ticaret Bakanı Pekcan: “Volkswagen’in üretim için Türkiye’ye olumlu bakıyor” demişti

Geride bıraktığımız Eylül ayı içerisinde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman devin Türkiye’ye yatırım konusunda olumlu olduğunu “Volkswagen’in yeni üretim tesisi için marka Türkiye’ye olumlu bakıyor. Alman bakanlarımızla da konuyu konuştuk ve onlarda bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa’da yapılacak, yöresi bile belli” şeklinde konuşmuştu.