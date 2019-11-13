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Dünyanın ilk Ebola aşısı onaylandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi.

14:33 -
Haberler Sağlık
Dünyanın ilk Ebola aşısı onaylandı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve Ervebo adını taşıyan aşı, DSÖ'nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo’nun, lisanslı olarak 2020'nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013’te ilk olarak Batı Afrika’da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü. (AA)

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ABD Afrika Avrupa Dünya Gine Kongo Kongo Demokratik Cumhuriyeti Liberya Sağlık Sierra Leone
Son güncelleme: 14:50 13.11.2019
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