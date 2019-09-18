Akdeniz Üreme Tıbbı Derneği’ne Türk Genel Sekreter

Akdeniz Üreme Tıbbı Derneği (MSRM)'nin 5-8 Eylül tarihlerinde Hıvatistan'ın Opatia kentinde yapılan yıllık kongresinde Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Yönetim Kurulu üyesi ve TJOD İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Erol Tavmergen Genel Sekreter olarak seçildi.

Türkiye'de ilk tüp bebek uygulamasını rahmetli Prof. Dr. Refik Çapanoğlu ile birlikte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 31 yıl önce uygulayan kişi olan Prof. Dr. Tavmergen Ege Üniversitesi Aile Planlaması–İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü olarak görev yapıyor. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTCD) kurucularından ve geçmiş dönem başkanlarından olan Prof. Dr. Tavmergen halen derneğin Yönetim Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Erol Tavmergen Akdeniz Üreme Tıbbı Derneği'nin yönetiminde bu denli önemli bir göreve seçilmiş olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Tavmergen, ESHRE, ASRM, IFFS, MEFS, ASPIRE, ISFP ve ISPGS gibi bazı önde gelen topluluklarla işbirliğini artırmanın yanı sıra Türkiye'nin üreme tıbbında Akdeniz bölgesi ve çevre ülkelerde öncü konumda yer alabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Akdeniz Üreme Tıbbı Derneği üreme tıbbının her alanında bilimi ve araştırmayı desteklemek üzere Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan farklı kültürel, etnik ve dini grupları kapsayan bilimsel bir dernek olarak kurulmuştur.

MSRM; üreme Endokrinolojisi ve Kısırlık, Embriyoloji, Üreme Cerrahisi, Androloji ve Doğurganlığın Korunması konularında faaliuet ve planlamalar içindedir.