Bakan Koca’dan ‘sağlıkta şiddet’ açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ye gelen Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ile gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, iki ülkenin köklü tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaparak, “Kazakistan ve Türkiye dost ve kardeş iki ülkedir. Ata diyarımız Kazakistan'ın gönlümüzdeki yeri özeldir. Kazakistan’da yaşanan son gelişmelerin ülkelerimiz ve halklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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Basın toplantısında sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına da değinen Bakan Koca, hukuki süreçte sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Sağlıkta şiddet, son dönemde çok hassas olduğumuz, üzerinde özellikle yoğunlaştığımız bir alan. Konya’da benzer bir durum olmuştu, zanlı serbest bırakılmıştı. Biz bakanlık olarak aktif müdahil olduk ve devamında tutuklandı. Benzer şekilde İzmir'de yine bakanlık olarak müdahil olduk, oradaki zanlı da tutukluluğu devam ediyor. Aynı şekilde bu şiddeti körükleyen yer yer medya ve benzeri organlarda da bir takım yaklaşımlar oluyor. Bir dizide benzer şekilde asla tasvip edilemeyen bir yaklaşımla bir sahnenin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda da özellikle müdahil olduk, RTÜK'e müracaat ettik ve ilgili kanal sahipleri bu konudaki yanlışlığı, özür beyanlarını bakanlığımıza bildirdi. Buna rağmen biz RTÜK'e müracaatta bulunduk. RTÜK bu anlamda bir idari ceza yaptırımını sağladı. Ayrıca ilgili dizi içinde devamında özür sahnesi de çekildi.”

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‘ÇALIŞANLARIMIZ YALNIZ DEĞİL’

Bakan Koca, sağlıkta şiddetle ilgili yasa çalışması yapıldığını, hiçbir meslek mensubu için şiddetle ilgili farklı ceza uygulamasını gerektiren ve getiren bir uygulama olmadığına işaret ederek şöyle devam etti:

“Hukukun sistematiği açısından bu anlamda sadece sağlık çalışanlarına özel bir şiddet yasası çıkarıldı. 2 yıla kadar olan cezaların uygulanmadığını ve paraya çevrildiğini biliyoruz. Bu çerçevede sadece sağlık çalışanları değil, bütün şiddet, gasp gibi suçlarla ilgili tutuklamaya yönelik bir uygulamanın da devrede olması ile ilgili bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Adalet Bakanlığı’nın o adalet reformu içinde bunu yakinen takip ediyoruz. Bunun da devreye girmesi ile bu noktada ki eksiğin tamamlanacağını ve yakın takipte olduğumuzu ve çalışanlarımızın yalnız olmadıklarını bilmesini istiyorum.” DHA