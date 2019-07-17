Özellikle kış aylarında sıklıkla görülen grip; kişiden kişiye kolaylıkla geçebilen influenza adı verilen virüsün neden olduğu bir hastalıktır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde ölümcül olabilen grip hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Grip nasıl geçer? Belirtileri ve tedavisi…

GRİP BELİRTİLERİ

– Yüksek ateş (38C ve üstü),

– Yorgunluk ve halsizlik

– Baş ağrısı

– Kas ve eklem ağrıları

– Kuru ve ağrılı öksürük

– Soğuk terleme ve titreme

– Bulantı ve kusma (bazen ishal)

– Burun akıntısı, hapşırma ve nefes almada zorlanma

Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır.

GRİP TEDAVİSİ

İnfluenza virüsü gribe neden olur, bu nedenle grip, bakterilerin neden olduğu başka bir hastalığa neden olmadıkça antibiyotikler yardımcı olamaz. Gripten korunmanın en iyi yollarından biri, grip aşısı olmaktır. Grip aşısı, özellikle hastalığın neden olabileceği ciddi sorunları ve buna bağlı ölümleri engellemek amacıyla yapılır. Bağışıklık durumu zayıf hastalar, diyabetliler (şeker hastaları), kalp, akciğer, böbrek ve romatizmal hastalıklar gibi kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü kişilerin yılda bir kez sonbahar aylarında aşılanması önerilir.

Grip ilaçları

Grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar vardır. Bu ilaçlar hastalık belirtileri başladıktan sonra ilk 48 saat içinde kullanılırsa etkili olur. Her grip hastasının antiviral ilaç kullanması gerekli değildir. Özellikle riskli grupta yer alan kişilerin kullanması gerekir.

Grip tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücüler de sıklıkla kullanılır. Aspirin kesinlikle kullanılmamalıdır. Bol sıvı alınmalı ve yatak istirahati yapılmalıdır. Taze meyve ve sebzeler bolca tüketilmeli ve eller sık sık yıkanmalıdır. Hastalığın bulaşmasını önlemek için maske kullanmak uygun olur.

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GRİP NASIL GEÇER?

Gribi çabuk atlatabilmek için birkaç öneri:

Bergamot yağı

Bergamot yağı ile hazırlanan sıcak buharı 10 dakika solumak grip virüslerine karşı etkilidir.

Okaliptüs yağı

Buhar olarak solunduğunda anti-viral etki gösterir.

Çay ağacı yağı

Yine buhar olarak solumak; grip virüsüne karşı 5-10 dakika içerisinde etki gösterir.

Bolca C vitamini

Çilek, portakal, kivi, greyfurt, mandalina gibi C vitamini açısından zengin olan meyveler gribe karşı bire birdir.

Tavuk suyu çorba

Grip karşıtı yiyeceklerin başında çorbalar gelmektedir. Özellikle bol limonlu ve tavuk sulu çorbalar grip karşısında size destek olur.

Protein vücut direncini artırır

Balık, tavuk, et gibi proteinleri alarak vücut direncinizi artırabilirsiniz.

Kuşburnu çayı

C vitamini bakımından vücudun ihtiyacını tek başına karşılar ve gribe karşı iyi gelir.