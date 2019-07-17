TEİS’ten reçetelere etken madde yazılmasını önerdi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, reçetelere ilaç ismi yerine etken madde yazılması uygulamasının hayata geçirilmesinin ilaca erişimde yaşanan sıkıntıların önüne geçeceğini bildirdi.

Saydan, düzenlendiği basın toplantısında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Piyasada ilaç bulunamamasının nedeninin yanlış ilaç politikası olduğunu savunan Saydan, sorunun çözülebilmesi için avro kurunun güncel hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kurunun 3 lira 40 kuruş olarak hesaplandığını ancak bunun güncel kurun çok altında olması nedeniyle piyasada ilaç bulma sorununun sürdüğünü ifade eden Saydan, “Piyasada bulanamayan ilaç sorunu devam edecektir. Güncel kura göre avro bugün itibarıyla ilaçtaki kurun yaklaşık iki katı oranda 6 lira 43 kuruş seviyesinde bulunmaktadır.” dedi.

Saydan, ilaç fiyatlandırmasında yapılacak iyileştirmenin yanı sıra yerli ilaç üretimi ve kullanımını özendirme çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, “İlaçta dışa bağımlı olduğumuz sürece ilaç yokluğu, bulunamaması gibi sorunlar her zaman yaşanacaktır. Bu yüzden yerli ilaç üretimi ve kullanımı bir an önce hızlandırılmalıdır. Bunun için reçeteye ilaç ismi değil etken maddenin yazılması uygulamasına bir an önce geçilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ İLAÇ DESTEKLENMELİ

Türkiye’deki eczacılık ürünleri ithalatı incelendiğinde, 2018’de sektörün en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Almanya, ABD, İsviçre, Güney Kore ve İtalya’nın geldiğini bildiren Saydan, ithalat için harcanan paranın 2 milyar 589 milyon dolarının sadece bu beş ülkeye gittiğini söyledi.

Saydan, yerli ilaç sanayinin desteklenmesinin dışa bağımlılığı azaltacak en önemli unsurlardan birisi olacağına işaret ederek, “Reçetelerde etken madde yazılımına geçilerek, hekim ve eczacılar yerli ilaç için teşvik edilmeli. Yerli ilaç için vatandaştan daha az katkı payı alınarak vatandaşın da bu projeye katılımı sağlanmalıdır. Hastalara eş değer ilacı çok iyi anlatmak gerekmektedir. Tedavi ve ilaç parasının bütçeye vereceği yükün azaltılması ancak yerli ilaç desteklenerek mümkündür.” diye konuştu.

AA