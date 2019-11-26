Elon Musk’ın takipçisine verdiği yanıt yeni aracın kusurunu ortaya çıkardı

Musk’ın da katıldığı canlı yayınlanan tanıtımda Tesla’nın yeni kamyoneti Cybertruck görenleri şaşırtan tasarımıyla tartışmalara neden oldu.

Cybertruck’ın dayanıklılığıyla ilgili canlı yayın sırasında yapılan testler ise kamyonetin tasarımından daha çok konuşulur hale geldi.

Tanıtım sırasında önce balyozla kapılarına vurulan Cybertruck’ın daha sonra camlarına demir bilye fırlatıldı. Kurşun geçirmez olduğu iddia edilen camların kırılmasıyla canlı yayında neye uğradığını şaşıran Musk ve ekibi bozuntuya vermeden şovu tamamladı ancak şov sonrası eleştirilerden kaçamadı.

BALYOZ TESTİ CAMLARI ÇATLATTI

Olaydan günler sonra Musk, Twitter’dan bir takipçisine camların neden kırılmış olabileceğine yönelik bir dizi açıklamada bulundu.

Musk açıklamasında cam testinden önce kapılara balyozla vurulmasının camları çatlatmış olabileceğini belirtti ve bir dahaki sefere cam testinden önce balyoz testinin yapılmayacağını söyledi. Musk’a göre balyoz testi camların kurşun geçirmeme özelliğini yitirmesine neden oldu.