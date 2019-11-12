Instagram’da stalk yapanlara darbe üstüne darbe!

Instagram’ın keşfet bölümündeki etkinlik sekmesinin kaldırılmasıyla kullanıcılar farklı çözüm yolları aradı ve üçüncü parti uygulamalar bu noktada yardıma yetişti. Farklı uygulamalar kullanarak istedikleri kullanıcıların etkinliklerini takip edenlere kötü haber geldi. Apple stalk kavramına destek verecek tüm üçüncü parti uygulamaları kaldıracak.

INSTAGRAM STALK İSTEMİYOR

Instagram sözcüsünün bu konu ile ilgili yaptığı açıklamaya göre şirket, kullanıcıların birbirlerini izleme, hareketlerini takip etme gibi davranış biçimlerinden uzaklaşmalarını istiyor.