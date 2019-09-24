Xiaomi Mi Mix Alpha tanıtıldı! Akıllı telefon dünyasında devrim: Her tarafı ekran!

Xiaomi Mi Mix Alpha modelini tanıttı. Tasarım konusunda uzun yıllardır geleneklere bağlı kalan rakiplerine adeta ders verdi. Özellikle kamera özellikleriyle dikkat çeken Mi Mix Alpha, tasarımı ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Neredeyse tamamen ekrandan oluşan telefon, bu sayede bizlere yüzde 180 civarında bir ekran/kasa oranı sunuyor. Snapdragon 855+’tan gün alan Xiaomi Mi Mix Alpha, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile geliyor.

AKILLI TELEFONDA TASARIM DEVRİMİ! ÖN KAMERA YOK…

Toplamda üç adet kameraya sahip olan Mi Mix Alpha’nın ön yüzünde herhangi bir kamera yok, üç kamera da arka tarafa konumlandırılmış. Bu kameraların özellikleri; ana kamera 108 megapiksellik f/1.69 diyafram açıklığına sahip Samsung tarafından üretilen bir sensöre sahip. Ekranın kenarlarında da dokunmatik ekran bulunuyor. Telefonun alt çerçevesinin boyutu ise 2.16 mm şeklinde.

XIAOMI MI MIX ALPHA KAMERA ÖZELLİKLERİ

Ana kameranın dışındaki diğer kameralara baktığımızda bir geniş açı kamera ve telefoto kamera karşılıyor bizleri. Geniş açı kamera, 20 Megapiksel çözünürlüğüne ve f/2.2 diyafram açıklığına sahipken telefoto kamera, 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip.