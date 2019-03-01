30 bin kripto FETÖ’cü TSK içinde hâlâ aktif

Kumpas mağduru E. Albay Ahmet Zeki Üçok uyardı. 15 Temmuz 2016'dan üç ay önce TSK'daki FETÖ'cüleri isim isim anlatan Ahmet Zeki Üçok tehlikenin geçmediğini söyledi ve ekledi: 15 bin 199 kişi tasfiye edildi. 15 bine yakın isim için ankesör soruşturması var! 60 bin FETÖ'cüden 30 bini tamam ama hâlâ 30 bin FETÖ'cü var.

Tarih 25 Aralık 2009… Genelkurmay Başkanlığı'nın kalbi Özel Harp Dairesi'ne bağlı Kozmik Oda'ya Fetullahçı hakim ve savcılar tarafından girildi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Hürriyet Gazetesi'nde verdiği röportajda “Bugün olsa yine açardım. Burada Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu ve Uğur Mumcu suikastları ile ilgili bilgi arandı. Biz Kozmik Oda'yı açmasaydık bu cinayetlerin arkasında TSK var denecekti” dedi. Bu açıklamanın ardından tartışmalar bir kez daha başladı. “Kozmik Oda'ya girilmesine izin vermek” ne kadar doğruydu? Başbuğ'un değerlendirmelerini biliyoruz. Peki karşı çıkanlar ne diyor? O günlerin tanıkları ne anlatıyor? Bunlardan birisi de 2005-2009 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcılığı yapmış Albay Ahmet Zeki Üçok… Üçok, 5 Nisan 2016'da Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a verdiği röportajda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ'cüleri isim isim anlatmıştı. 3 ay sonra da NATO'cuların desteklediği kalkışmaya sahne oldu Türkiye…

BAŞBUĞ'A ‘MUMCU' İTİRAZI

İlk önce Kozmik Oda'nın aranmasıyla ilgili İlker Başbuğ'a neden itiraz ettiğiyle başlayalım. Söz Üçok'ta: “Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu suikastlarının TSK üzerine yıkılacağı değerlendirmesi bence algı operasyonu. Kozmik Oda ile ilgili arama kararı sadece Bülent Arınç suikatıyla ilgili. Mahkeme kararı ortada. Kozmik Oda'yı açmadan önce Kışlalı ya da Mumcu suikastları ile ilgili arama yapılacağını Başbuğ bilmiyordu ki! Bilirkişiler, Genelkurmay Başkanı'na suikastlarla ilgili kelimelerin arandığını söyledikten sonra haberi oldu. Ben burada şu yanıtı arıyorum: Bu suikastların araştırılacağını nereden biliyordunuz? Biliyorsanız neden ‘Mahkeme kararı Arınç suikastıyla ilgilidir. Başka hususlarda arama yapamazsınız' diyerek engel olmadınız?”

SİVİL YARGI OYLAMASI

Ahmet Zeki Üçok, 2010 yılında çok tartışılan “Askerleri sivil yargı mı, askeri yargı mı soruştursun?” sorusuyla ilgili de dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in anlattığı olayı hatırlatıyor: “Ben, Başbuğ'a, FETÖ üyesi savcıların hukuk dışı kumpas soruşturmalarını yürütmesine engel olmak için askeri savcılara soruşturma izni vermesini, önerdim. Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde ‘Askerlerimizi FETÖ'nün sivil savcılarına mı yoksa askeri savcılara mı teslim edelim' diyerek oylama yaptırıyor. Bu oylama sonucunda kendisinin de oyuyla, üçe iki çoğunlukla, soruşturmaları sivil savcılığa verdi. ”

‘KAMUDA İHRAÇLAR DURDU'

Bugüne geliyoruz… “FETÖ mücadelesi ne durumda?” diye soruyorum Üçok'a. Verdiği yanıt ürkütücü: “Rakamlara bakalım. TSK'nın haricinde Fetullah'la mücadele durdu. Bakanlıkların, kurumların listesine baktım. Kamudaki ihraçların ortalaması yüzde 4.04 iken TSK'daki durum ise acayip. Generallerin yüzde 47'si, kurmayların yüzde 86'sı, hakimlerin yüzde 62'si, subayların yüzde 18'i tasfiye edildi. Ortalaması yüzde 20! Ancak bugün kamuda operasyon duymuyoruz. “Neden durdu bu mücadele?” soruma ise şu yanıtı verdi Üçok: “FETÖ'yle mücadelede Sayın Erdoğan dışında samimiyetle savaşan siyasetçi görmedim. Kimler mücadele ediyor: 100-150 savcı, 1000 polis, TSK'da 15 kişi, medyada 3-5 kişi. Bakanlıklarda kurulan komisyonlarda FETÖ'cüler olduğunu söyledim ve sonrasında harekete geçildi. Atma görevini komisyonlara veriyorsun. Ama komisyonda da FETÖ'cüler var!”

ASKERİ ÖĞRENCİLER ÖNEMLİ

Geliyoruz can alıcı gündem maddesine. “FETÖ tehdidi geçti mi?” diyorum. Söz Üçok'ta: “Hayır, geçmedi… TSK'da 15 Temmuz öncesinde FETÖ'cüler ve diğerleri vardı. 15 Temmuz sonrası resmi olarak 15 bin 199 kişiyi tasfiye ettin. 15 bine yakın ankesörlü telefondan soruşturma var! 60 bin FETÖ'cüden 30 bini tasfiye sürecinde. Yani içeride şu anda 30 bin adamları daha var. Ankesörlü telefon operasyonunda da şöyle bir durum var: Askeri öğrencilerin yüzde 90'ı ankesörden çıktı. 2006-2015 yılları arasında alınan 40 bin öğrencinin 36 bini FETÖ'cü. Onları bile hâla atamadın.”

‘Bulut projesi'nin üzerine gidilmeli

Ahmet Zeki Üçok “Bulut projesi'ni anlatıyor bize: “1984 yılında Ramazan Bulut diye bir astsubay gidiyor ve diyor ki ‘Ben Hava Kuvvetleri'nin imamıyım.' İstihbaratçılar ve personelciler inceliyor. Bin 400 ismi bizim ekip incelemeye başlıyor. Savcılıklara bildirme yok ama. Bir süre sonra Zaman Gazetesi bunu öğreniyor ve dindarların TSK'dan atıldığı yönünde propaganda yapıyor. 1987-1992 arasında üç Hava Kuvvetleri Komutanı geçiyor ve hiçbirisi savcılığa bildirmiyor. Çünkü, ‘Benim dönemimde olay olmasın' diyorlar.”

1400 KİŞİLİK LİSTE YOK

Peki Hava Kuvvetleri'nin sözde imamı Ramazan Bulut'un ismini verdiği 1400 askere ne oldu? İşte yanıtı: “Bin 400 kişiden 150'ye yakınını atıyorlar. Geriye bin 250 asker kalıyor. O dönemde yani 1987'de, binbaşı olanlar bugün korgeneral. Bunlar bilinmiyor. Bu hala bulunamadı! ‘Bulut Projesi'… Savcılıklara söyledim, araştırdılar ama bulamadılar. Bugün tutuklu olan Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde Bulut'un listesi yok edildi.”

Gül, Necdet Özel'i tasfiyeler için istedi

Ahmet Zeki Üçok, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ağustos tarihinde yaptığı konuşmadan şu cümleleri aktarıyor: “… ‘Kumandanlık vazife ve mesuliyeti yüklenecek kadar omuzlarında ve dimağında kuvvet bulamayanların feci akıbetlerle karşılaşması mukadderdir.' Bu sözü kumpaslara müdahale etmeyen komutanlar için hatırlatıyorum.”

2010 YAŞ SÜRECİ ÖNEMLİ

“Işık Koşaner istifa etti ve bizi Necdet Özel'e mahkum etti. 2010 YAŞ sürecinde Abdullah Gül, Necdet Özel'in Jandarma Genel Komutanı olması için neden direndi biliyor musunuz? Bunların operasyonlarını yapmak için hazırlanmış bir isimdi! Balyoz ve Ergenekon sürecinde subayların tasfiye edilmesine onay vereceği için Özel'i istediler. Işık Koşaner bunlara onay vermeyeceği için istifa etti. TSK'da en büyük kıyım Necdet Özel zamanında yapılmıştır. Darbe girişimine katılan 171 general/amiral onun döneminde terfi etti. Gül'ün neden Necdet Özel'i istediğini açıklayan cümle bu! Anayasa Mahkemesi'nin ‘hak ihlali' kararına rağmen 12 general/amiralimizi emekli etti.” Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök de TSK'daki tasfiye sürecinin en önemli destekçilerindendir. ‘Kasaptaki ete soğan doğramam' ne demek? TSK üzerinde şaibe yaratacak açıklamalar yaptı. Sanki ortada bir durum varmış gibi… Özkök üzerimizde soru işaretleri bıraktı. Kurt puslu havayı sever derler ya, puslu havayı seviyordu.

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

Ahmet Zeki Üçok… Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eski başsavcısı, emekli askeri hakim. Mart 2003 yılında hazırlandığı iddia edilen Balyoz Darbe planı kapsamında açılan davada tutuklu olarak, ikinci iddianamede (Oraj Harekat Planı) 4 numaralı sanık olarak yargılandı ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. 1986'da TSK içindeki FETÖ'cü örgütlenmeyi çözen isimlerin başında geliyor. 2009'da tutuklandı… Cezaevinden çıktıktan sonra da gelen tehlikeyi işaret etti. ‘Karargah Evleri' ve ‘Kayseri Işık Evleri' soruşturmalarını yürüttü.