ABD, güvenli bölge formülünü YPG/PKK ile görüşerek oluşturdu

✔ 8 Ağustos'ta, Türkiye ile ABD arasında ‘güvenli bölge' konusunda uzlaşma olduğu açıklandı

✔ 18 gün önce ABD, YPG'yi ziyaret etti ve ‘koridor' bilgisini PKK terör örgütü yöneticine anlattı

✔ ABD'li generalin ziyaret ettiği PKK'lı Şahin Cilo, kırmızı listede 9'uncu sırada aranan isimlerden

✔ Cilo, 2009-2012'de arasında da terör örgütünün Türkiye'deki kanlı saldırılarının emrini vermişti

1 – Tarih 22 Temmuz 2019… Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon'un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu. Paylaşılan fotoğraflarda, ABD'li yetkililerin YPG'nin sözde komutanı Şahin Cilo ile bir araya geldiği görüldü. O gün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Türkiye'deydi. Peki, ABD'li komutan ile YPG'li Cilo ne görüştü? İddialara göre…

KOBANİ'DE YEREL POLİS ÖNERİSİ

ABD tarafı, ‘doğal müttefik'leri, YPG/PKK'ya Türkiye'nin ‘güvenli bölge' taleplerini iletti. Türkiye'nin istediği 32 kilometrelik koridoru anlattı.

Bu güvenli bölgenin içinde hiçbir YPG unsuru kalmayacak ayrıca YPG'nin elinde 32 kilometreden daha uzun menzilli silahlar da menzil dışına çıkarılacak.

Güvenli bölgenin içinde kalan Kobani ve Kamışlı gibi yerleşim bölgelerine taraflardan hiçbiri girmeyecek. Buraların güvenliği yerel güvenlik güçleri tarafından sağlanacak. (Bu güvenlik güçlerinin YPG tarafından eğitilmiş olduğunu hatırlatalım.)

Güvenli bölgeye, Türkiye'den gelmesi söz konusu olan Suriyeli göçmenlerin evvelden bu bölgede yaşayan Suriyeliler olması aranacak. Başka bölgeden göçmen kabul edilmeyecek.

İddialara göre, YPG, çok memnun olmasa da bu teklifi kabul etme durumunda görünüyor. Aksi takdirde Türkiye'nin silahlı müdahalesi terör örgütünü ürkütüyor. Demografik yapının değişmesini ABD ve YPG de istemiyor. Ancak… Uzun zamandır ABD'nin Türkiye'ye “Bize YPG içindeki PKK'lıların listesini verin biz de temizleyelim” teklifi masada. Nasıl bir çelişkidir ki… General McKenzie'nin görüştüğü Şahin Cilo, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden…

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Amerika'nın görüştüğü PKK'lı Cilo ‘kırmızı listede' aranıyor

2 – Kod adı Ferhat Abdi Şahin veya Mazlum Kobani… 1967, Suriye Afrin doğumlu. 28 Ekim 2015'ten bu yana İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “en çok aranan teröristler listesi”'nin kırmızı kategorisinde 9'uncu sırada yer almakta. Bakanlık bu kategoride yer alan Şahin için 4 milyon liraya kadar para ödülü verileceğini de açıkladı.

SALDIRI EMRİNİ VEREN TERÖRİST

1990 yılında, terör örgütüne katıldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'deki karargahında idari işlerde görev aldı. 2005'te terör örgütünün yürütme kurulu üyesi oldu. 2009-2012 arasında ise sözde Halk Savunma Güçleri (HPG) özel kuvvetleri sorumluluğunu üstlendi. Yani… 2009'dan 2012'ye kadar asker, polis ve sivil halkın şehit edilmesinde önemli rolü var! PKK tarafından 2012'de Suriye'ye gönderilen Şahin, ABD'lilerin koruması altında.

ABD'Lİ HEYETLE İNCELEME YAPTI

Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre, 25 Nisan 2017'de TSK tarafından Irak'taki Sincar Dağları ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Karaçok Dağı'nda bulunan PKK hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Şahin, Karaçok bölgesinde jetler tarafından bombalanan hedeflerin olduğu bölgeyi ziyaret eden ve incelemelerde bulunan ABD Özel Harekat subaylarının da yer aldığı ekipte yer aldı.

5 Mart 2018'de ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Robert Manning, Cilo hakkında “DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde general Mazlum'u desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütünün siyasi uzantısı PYD güvenli bölge uzlaşmasından hoşnut

3 – Londra merkezli Şark ül Evsat Gazetesi'ne konuşan YPG'nin sözde siyasi uzantısı PYD'nin önde gelen isimlerinden Aldar Halil, Türkiye ile ABD'nin ‘güvenli bölge' açıklamasından hoşnut olduğunu söyledi. Halil şunları kaydetti: “… Umarız diyalog bütün sorunların çözümünü yolunu açar. Ancak ABD henüz uzlaşmaya dair bize bir detay vermedi. Ankara-Washington anlaşması aslında Suriye içinde diyalog olmamasının sonucu. Kürt yönetimi, Suriye'nin Kuzeydoğusu'nda (Fırat'ın Doğusu) Şam rejiminin egemenliği altında kalmaya istekli. 2 yıl önce Suriye yönetimiyle birebir görüşmeler yapmıştık ama müzakereler kesildi. Eğer anlaşmaya varmış olsaydık bu bölge Türk tehdidine ve bölgesel, uluslararası müdahalelere maruz kalmazdı.”