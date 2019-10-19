ABD’nin on binlerce silahı Irak’ta kayboldu, YPG’ye verdiği silahları nasıl alacak?

✔ Türkiye ile ABD, PKK/YPG'nin elindeki ağır silahların toplanacağı konusunda anlaştı

✔ Ancak… 2007'de Pentagon'a sunulan rapora göre, Irak'ta 360 bin silah kaybolmuştu

✔ 2017'de, Pentagon bilgilerine göre ABD silahları IŞİD ve terörist gruplara sızdırılmıştı

✔ Şimdi… YPG'ye binlerce TIR silah gönderen ABD bunları örgütün elinden nasıl alacak?

1 – Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki toplantı 4 saat 20 dakika sürdü. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelerin ardından kamuoyuyla 13 madde paylaşıldı. İki ülke de 120 saatlik bir bekleme sürecine girdi. Ancak… Ortak açıklamadaki 9'uncu madde çok önemli. Okuyalım: “… Her iki taraf Türkiye'nin, YPG (PKK) ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır…” Yani…ABD, PKK/YPG'den verdiği ağır silahları alacak vs…Alabilir mi? Alır!

Peki sonrasında o silahlar ne olur? Kaybolur! Neden mi? Anlatalım:

ABD'NİN SİLAHLARI PKK'DA MI?

Tarih 30 Mayıs 2017…Uluslararası Af Örgütü'nün Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yaptığı başvurular sonucu elde ettiği ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizliliği kaldırılmış denetim raporuna göre… ABD ordusu, Irak ve Kuveyt'te değeri 1 milyar doları aşan silah ve diğer askeri malzemelerin izlenebilirlik ve denetlenebilirlik kıstaslarına göre etkin takibini yapmakta yetersiz kaldı.

SİLAHLI GRUPLARA SIZDIRILDI

Uluslararası Af Örgütü Silah Kontrol ve İnsan Hakları Araştırmacısı Patrick Wilcken konuya ilişkin açıklamasında şu bilgileri verdi: “Söz konusu rapor, ABD silahlarının, IŞİD de dahil olmak üzere, Irak'ta katliamlar gerçekleştiren çeşitli silahlı gruplara yönelik sızdırılmasının tarihi de dikkat çekicidir.”

28 MİLYON DEĞERİNDEKİ SİLAHLAR

ABD Kongresi, 2015 yılında IŞİD'le mücadele amacıyla oluşturulan program için 1.6 milyar dolar tahsis etmişti.

Toplam 28 milyon dolar değerinde, on binlerce piyade tüfeği, yüzlerce havan mermisi ve yüzlerce Humvee zırhlı aracın da dahil olduğu sevkiyatlar kime gitmişti?

Şii Halk Yığınağı Birlikleri ve Peşmerge güçlerinin de içinde bulunduğu merkezi Irak Ordusu'nun kullanımı için gönderilmişti.

Bitmedi… 10 yıl önce…

Washington Post: Suikast silahı Glock, PKK terör örgütünün elinde

2 – Tarih 12 Şubat 2009… Amerika'da muhafazakar çevrelere yakın Washington Post gazetesi Irak'ta kaybolan silahların bazılarının, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nce terörist olarak nitelendirilen PKK'nın eline geçtiğinin belirlendiğini iddia etti.

Amerikan devlet harcamalarını denetlemekle görevli olan Hükümet Hesap Verebilirlik Bürosu'nun (GAO) hazırladığı raporu aktaran gazete, ABD tarafından Afgan ordusuna sağlanan on binlerce silahın da envanter kayıtlarında görünmediğini gündeme getirdi. Raporda Afgan kuvvetlerine hibe edilen 242 bin silahın üçte birinden fazlasının nerede olduğunun bilinmediği belirtildi. Diğer NATO ülkelerince de sağlanan 135 bin silah konusunda da bilgi bulunmadığı da öne sürüldü. Gazete Irak ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Glock (suikast silahı) otomatik tabancalar gibi silahların bazıları, daha sonra kısmen ülkenin kuzeyinde üs kuran ve Türkiye, ABD ile Avrupa Birliğince terörist grubu olarak ilan edilen PKK'nın eline geçti. Türkiye, 2006 ve 2007 yıllarında Pentagon'a ‘silahlar sınırlar içerisinde suikastlarda kullanıldı' diye şikayette bulundu.”

Şimdi de 2006'ya gidelim… Açık kaynak raporları bitmiyor!

2006'da 370 bin silahtan 360 bininin kayıp olduğu Pentagon'a rapor edilmişti

3 – Irak'ın Yeniden Yapılandırılması Özel Denetim Müfettişliği Ofisi Baş Müfettişi Stuart W. Bowen, ABD Savunma Bakanlığı'nca Irak'a verilen 370 bin silahtan 360 bininin nerede olduğunun bilinmediğini tespit ederek, kayıp silahların envanterini de çıkardı.

O gün bunlar basına yansıdı.

Hatırlatalım:

Pentagon, ABD'nin Irak güvenlik güçlerine verdiği silahların başta terör örgütü PKK'nın eline geçtiği iddiaları üzerine Irak'ta silah soruşturması başlattı. Soruşturmanın önemli bir bölümünü ise Başmüfettiş Bowen yürüttü. 28 Ekim 2006'da tamamlanan rapor ABD Savunma Bakanlığı'na sunuldu. 30 sayfalık raporda, ABD'nin Irak Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Güvenlik Güçleri'ne sağladığı 370 bin silahtan sadece 10 bininin kayıt altına alınabildiği ifade edildi. Raporda, Aralık 2006'ya kadar Irak'a yaklaşık 325 bin ekipmanın sağlanacağı, bunlardan 277 bin 600'ünün Ağustos 2006'da gönderildiği belirtildi. Yine aynı raporda ‘Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nce sağlanacak silahların kalitesi, tipi ve miktarını tespit ettiği yardım Irak Yeniden Yapılandırma Fonu çerçevesinde Irak'a gönderildi' denildi.

133 MİLYON DOLAR HARCAMIŞLAR

Bowen, raporda 370 bin 251 silaha yaklaşık 133 milyon dolar harcandığını ifade etti. Rapora göre ABD'nin Irak'a yaptığı silah yardımının dağılımı şöyle:

138 bin 813 Glock, 165 bin 409 Kalaşnikof AK- 47, 38 bin 53 Glock 9 mm generic, 14 bin 983 makineli tüfek RPK, 384 shotgun, 60 keskin nişancı tüfeği Siper Rifle, bin 528 Luncher RPG- 7 roketatar, 3 bin 900 el bombası.

19 anlaşma ve 142 teslim belgesi yoluyla Irak'a ulaştırılan silahlar arasında… PKK'nın kullandığı Kalaşnikof ile Glock marka tabancaların en çok sağlanan silah olduğu bilgisine de yer verildi.