CIA destekli KURULUŞ FETO’cü polis şefiyle ABD’de panel düzenliyor

✔ Darbe girişiminin ardından ABD Temsilciler Meclisi'nde konuşan polis yine sahnede

✔ FETÖ'cü polis Ahmet Yayla, Washington'da, Türkiye karşıtı panelde konuşmacı oldu

✔ 11 Kasım'daki paneli, CIA elemanı bir ‘gazeteci'nin danışmanı olduğu dergi düzenliyor

1 – Türk basınında ilk kez duyacağınız bir bilgiyle başlayalım: 11 Kasım 2019'da, Washington'daki Ulusal Basın Kulübü'nün toplantı salonunda “Erdoğan'ın Son Oyunu: Türkiye'nin Suriye ve Amerika'daki Uzun Kolu” başlıklı panel düzenlenecek. Panel, 2018'de kurulan, Londra (İngiltere), Vancouver (Kanada) ve Washington'da (ABD) merkezleri bulunan “Araştırmacı Dergi/TIJ” isimli yayın kuruluşunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Konuşmacılar arasında yayının editörlerinden Mısırlı Mohamed Fahmy, FETÖ'cü Emniyet Müdürü Ahmet Yayla, ‘gazeteci' Theo Padnos ve ABD'de görülen Reza Zarrab davasını izleyip attığı tweetlerle Türkiye'de geniş bir takipçi kitlesi edinen Amerikalı gazeteci Adam Klasfeld var.

Panelin moderatörlüğünü ise ABD'de de yayın yapan İsrail merkezli haber kanalı i24'ün sunucularından Tal Heinrich yapacak.

Bir not da şu: Washington'daki Ulusal Basın Kulübü, Türkiye karşıtı faaliyetleriyle biliniyor… O zaman ‘kim kimdir'e geçelim ve bulmacayı çözelim!

2 – Paneli düzenleyen derginin sahibi Yousri Ishaq kim?

Sloganları ‘Gerçek Gazetecilik…” 2018'de kurulan The Investigative Journal/TIJ/ (Araştırmacı Dergi), gündemdeki politik, çevresel ve kamu çıkarları konusunda araştırmalar yapan bir düşünce kuruluşu. İngiltere (Londra) merkezli kuruluşun, Kanada (Vancouver) ve ABD'de (Washington, DC) şirketleri var. Kuruluş kendisini şöyle tanımlıyor: “Demokrasinin temellerini koruyan, insan hakları üzerine odaklanan, nesnel raporlama ve etik haber araştırma yapan bir dergi. Amaçlanan, olayların arka planını çıkarmak…”

TIJ'i kuran isim önemli! Neden mi? Matruşka gibi… TIJ öncesi eğitimini aldığı kurum bize ipucu veriyor… ‘Bebekleri açtıkça' neler çıkıyor neler?

10 YIL NEREDE ÇALIŞTI?

Kuruluşun başında Yousri Ishaq isimli bir mimar var. İngiltere merkezli Horizon Art Ltd.'nin kurucusu… CIA ve Pentagon'a (ABD Savunma Bakanlığı) ev sahipliği yapan Virgina eyaletinde kurulu Middle East Broadcasting Network'te/MBN (Orta Doğu Yayın Ağları) on yıl boyunca çalıştı. MBN, Amerika Birleşik Devletleri Küresel Medya Ajansı'na bağlı (USAGM) bağlı bir küresel medya ajansı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

USAGM'yi oluşturan beş medya kuruluşu var!… 1942'de kurulan Amerika'nın Sesi (VOA), 1950'de New York'ta bir stüdyodan komünist Çekoslovakya'ya yayın yapan Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL), 1985 ve 1990'da yayına başlayan Radyo ve TV Marti ile birlikte Küba Yayıncılığı Ofisi (OCB), 12 Mart 1996'da kurulan Radyo Serbest Asya (RFA) ve 2004'te başlatılan Orta Doğu Yayın Ağları'nın (MBN) Arapça dil istasyonları Alhurra Televizyonu ve Radyo Sawa…

ABD ÇIKARLARI İÇİN…

Her hafta dünya genelinde 345 milyon kişiye ulaşan bu beş ağın amacı ne? Okuyalım: “… ABD'nin ulusal çıkarları için hayati öneme sahip ortak bir görevde birbirlerini tamamlamak. Özgürlüğü ve demokrasiyi desteklemek için dünyadaki insanları bilgilendirmek.” O zaman The Investigative Journal'ın (TIJ/Araştırmacı Dergi), 11 Kasım'da Amerika'da düzenleyeceği panele ve kuruluşun danışman kadrosuna geçelim…

3 – TIJ'in danışman kadrosundaki Theo Padnos, CIA elemanı

İlk adı Peter Theophilus Eaton Padnos… 1968, Atlanta doğumlu. Üniversitede ‘Karşılaştırmalı edebiyat' eğitimi alıyor. Gençliğinde, Vermont adlı şehirdeki cezaevinde edebiyat dersleri veriyor. Sonra Yemen'e gidiyor. İsmini Peter Theo Curtis olarak değiştiriyor. Bu isimle Orta Doğu'da rahat gezeceğini düşünüyor ve İslam üzerine çalışmaya başlıyor.

Daha sonra da Şam'a (Suriye) gidiyor. Şam'da da İslam üzerine çalışmalar yapıyor, bir kitap hazırlıyor: Adı Undercover Muslim (Gizli Müslüman)…

2012'de serbest gazeteciliğe başlıyor. Ekim 2012'de Suriye'ye kaçak olarak girmeye çalışırken dinci terör örgütü El-Nusra tarafından kaçırılıyor.

New York Times Magazine'de, Theo Padnos adıyla, 29 Ekim 2014'te ‘Esaretim' adlı bir makale kaleme alıyor. Makalede, El Nusra'nın kendisine ‘CIA ajanı olduğunu açıkla yoksa kafanı kurşunla doldururuz” tehdidi yaptığını anlatıyor…

İşkencenin kesilmesi için CIA ajanı olduğunu kabul ediyor. IŞİD ile El-Nusra'yı ideolojik olarak ayıran isim olan Ebu Maria El Kahtani'ye bağlı grup ‘gazeteci'yi serbest bırakıyor. Katarlı haber kanalı El-Cezire'ye göre Suriye'ye gidiş amacı ‘İngilizce öğretmek'. Ancak… Birlikte kaçırıldığı foto muhabiri Matthew Schriere'ye göre durum farklı: “Daha önce kaçırılmış bir ABD'li gazeteci Austin Tice'ın izini araştırıyordu.” Hakkında film çekildi ve Netflix'te yayınlandı! Gerçek mi? Son kulladığı adıyla Theo Padnos bir CIA elemanı! Bugün de TIJ danışmanı!

4 – İKİ FİRARİ… Biri polis diğeri Today's Zaman yöneticisi…

TIJ'in diğer danışmanı Abdullah Bozkurt! Today's Zaman'ın Ankara müdürüydü, İsveç'e kaçtı ve vatandaşı oldu.

Birleşmiş Milletler ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nda, FETÖ adına lobi faaliyetleri yürütüyor. 6 Mart 2019'da, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde FETÖ propagandası yaptı.

Ve… 11 Kasım'daki panelin konuşmacısı Ahmet Yayla…

Darbe girişimden iki ay sonra 15 Eylül 2016'da ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen “15 Temmuz” konulu bir oturuma konuşmacı olarak katıldı. Şanlıurfa Asayiş Müdürlüğü'nden akademisyenliğe geçen yapan Yayla, yolculuk yapamayacağı (ABD) gerekçesiyle rapor alıp 6 ayı aşkın bir süre Türkiye'ye dönmeyi reddetmişti. Pasaportu iptal edilen Yayla, FETÖ'nün ABD'deki lobi faaliyetlerini yürüten en önemli isimlerden!