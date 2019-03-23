Golan’da petrol arayan Amerika

DONALD TRUMP, “GOLAN TEPELERİ İSRAİL’İNDİR… ÇÜNKÜ…

GOLAN'DA PETROL ARAYAN ŞİRKETLE YAKIN TEMASI VAR…

Tarih 5 Haziran 1967: İsrail uçakları, Mısır'daki havaalanlarını yerle bir eder. Savaşın ilk gününde 410 uçak tahrip edilir. Suriye, Irak, Ürdün, Cezayir, Yemen, Sudan, Kuveyt ve Suudi Arabistan, İsrail'e savaş açar. İsrail ordusu ilerlemesine devam eder ve Ürdün cephesinden Gazze'ye girer. Süveyş Kanalı'nın doğu kıyısını işgal eden İsrail, Şarm El Şeyh'i kuşatır. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kaybeden Ürdün ateşkesi kabul eder.

17 BİN İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail Devleti, Golan Tepeleri'ne girer. 10 Haziran 1967'de, Sovyetler Birliği, İsrail ile diplomatik ilişkilerini keser. Şam'a 40 kilometre uzaktaki Kuneytra'nın düşmesi üzerine Suriye de ateşkesi kabul etmek zorunda kalır.

‘6 Gün' savaşlarında 17 bine yakın insan hayatını kaybeder. Binlerce Filistinli ya ölür ya da topraklarından sürülür. Devam edelim…



KUDÜS VE İRAN'DAN SONRAKİ HAMLE



Ve… 21 Mart 2019… ABD Başkanı Donald Trump bir Tweet atarak, “(1967 işgalinden) 52 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölgesel istikrar ve İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi” ifadelerini paylaştı. Kudüs'ü “İsrail'in başkenti” olarak tanıyan, İran'ı “düşman” ilan eden ABD Başkanı Trump'ın yeni hamlesi aslında ‘petrol savaşlarının' hangi boyutta olduğunu bir kez daha anlamamıza neden oldu! O zaman 4 yıl öncesine gidelim…

Mesele sadece İsrail'in güvenliği değil hegemonyanın devamı şart

Tarih 17 Şubat 2015… İsrail'in Jerusalem Post Gazetesi'nde yer alan habere göre, Afek doğalgaz ve petrol şirketi, İsrail hükümetinden daha önce aldığı izin kapsamında, bu ülkenin işgali altındaki Golan Tepeleri'nde sondaj çalışmalarına başlar. Afek'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, İsrail ordusundan Tuğgeneral olarak emekli olan ve İsrail Altyapı Bakanı görevinde bulunan Effie Eitam bulunur. Ancak… Bölgede 3 yıl petrol arama lisansına sahip Afek, Genie Enerji şirketinin İsrail'deki alt kuruluşu olarak çalışmaktadır. Peki Afek'in bağlı bulunduğu Amerikalı enerji şirketi Genie Energy'nin yönetim kurulunda kimler var? Ünlü medya patronu Rupert Murdoch ve dünya finans devi Rothschild ailesinden Nathaniel Rothschild… Şirketin danışmanları arasında ise Amerika'nın eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney de yer alıyor.

SÖZDE TERÖRLE MÜCADELE

İsimleri yan yana koyduğunuzda nasıl bir ‘operasyon' yaşandığı ortaya çıkmıyor mu? Meselenin ‘İsrail' olmadığı, ‘hegemonyanın' sürekliliği olduğu net değil mi? Bush ve Dick Cheney yönetiminin, Mart 2003'te, sahte ‘Terörle Mücadele Savaşı' adı altında dünyanın en büyük ikinci petrol rezervlerine sahip Saddam Hüseyin'in Irak'ını işgal etmesi, bugüne ışık tutmuyor mu? Devam edelim…

Cheney'in şirketi Halliburton'a ve Murdoch ilişkisine bakın

William Engdhal… Almanya'da yaşayan Amerikalı gazeteci-yazar-ekonomist. Son kitabı: Tanrıların Gazabı/Kaybolan Hegemonya… Kitapta, Golan Tepeleri'nde petrol arayan Genie Energy şirketinin danışmanı Dick Cheney'le ilgili şunu anlatmış: “Cheney'in şirketi olan Halliburton Holding, 1990'ların başında Azerbaycan, Kazakistan ve bütün Hazar Havzası'nın açık deniz petrol potansiyellerini araştırmıştı.”

Bugün İsrail'in işgal ettiği Golan'da petrol arayan Cheney, 1990'larda da Hazar Havzası'nda petrol arıyordu. Tesadüf!

Peki… Trump seçildikten sonra… 16 Şubat 2017'de ziyaretine ilk gidenlerden biri kimdi? İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu… Ne görüşmüşlerdi? O zaman William Engdhal'ın 30 Mart 2017'deki “Golan Tepeleri, İsrail, Petrol ve Trump” başlıklı yazısındaki şu ifadelerine kulak verelim: “Görüşmede Netanyahu, Trump'tan İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasadışı işgalini tanımasını istemişti…”

Netenyahu, Washington'dan ayrıldıktan sonra Golan Tepeleri'nde petrol arayan Genie Energy şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Murdoch'un gazetesi Wall Street Journal'da bir makale çıktı. İsrail yanlısı ‘düşünce kuruluşu' Demokrasileri Savunma Vakfı İcra Direktörü Mark Dubowitz, Amerika'nın Golan üzerindeki İsrail kontrolünü tanımasının kazanç olacağın savundu. Fotoğraf net değil mi? ‘Orta Doğu'nun kaderi hep petrol üzerinden çizilmedi mi?