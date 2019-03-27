Seçim yapıyormuş gibi yapıyoruz…

Cumhuriyetin ilk seçimlerinde oyları çalarlardı… Meclis'te “Sandıkların çita ve menteşelerinin mukavim” olması tartışıldı… Bu sefer oyları sandıkla birlikte yürüttüler, kimi yerde sandığı sandık görevlisine zincirledi ki, sandık giderse görevli de gitsin…

Şimdi oy var…

Sandık duruyor…

Adayı çalıyorlar…

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Cumhurbaşkanı resmen açıkladı:

Mansur Yavaş seçilsin “Ankara'yı teslim edecek değiliz, seçilirse alırım…”

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İstanbul'un AKP adayı kim?..

Bence Recep Tayyip Erdoğan…

Zaten Binali Yıldırım'ın meydandakilere laf ola birkaç cümle söyledikten sonra “Ben vaktinizi almayayım, cumhurbaşkanımız şimdi size projelerimizi anlatacak” demesi yeterince açık… Sonra da oturup dinledi, baktı seçilirse ne yapacak…

Ankara adayının adı ne?..

Bir anda hatırlayamadınız!..

Ankara varoşlarında seçmene mikrofon tuttular, kimisi adını bildi, soyadını “Özhassiki” falan yaptılar…

Çünkü oylarını Recep Tayyip Erdoğan'a verecekler, o kadar…

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Seçimden sonra muhalefet adaylarının başına ne geleceği aşağı yukarı belli…

Meral Akşener'e “seni hapse atarım” dedi…

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Kemal Bey'in cezası daha ağır:

Asılacak…

İdam sehpası görüntüsü bulamadılar, editör Ulucanlar Cezaevi müzesine muhabir gönderdi… Muhabir Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asıldığı sehpanın önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılması gerektiğini açık açık söyledi, “İşte bu sehpa” dedi…

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Ben böyle seçim görmedim, seçim yapıyormuşuz gibi yapıyoruz…

Camiler seçim bürosu… AKP bayraklarını minareye asan da var, hoparlörlerden durmadan parti marşı yayınlayan da… Parti toplantılarını camilerde yapmaya başladılar, bir tek imam çıkıp konuşma yapmıyor… Medya tümüyle bir kişinin emrinde, “Talimat verdim, barajları gösterin” diyor, açıyorsunuz spikerin suratı baraj… Bir cumhurbaşkanı her ilde, her ilçede, AKP'nin belediye başkan adayı olarak çıkıp seçmenden oy istiyor, adaylar ortada yok… Tehdit, şantaj, hukuksuzluk, saygısızlık, hakaret, iftira, yalan, sahtekarlık…

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Bu seçim değil…

Adayları falan boş verin…

Asıl seçim; Türkiye neyi seçecek?..

Ahlaksızlığı mı?..

Ahlakı mı?..