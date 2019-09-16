Başkent mimarisi yok edilirken

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu hidoprom alanındaki Millet Bahçesi inşaatındaki yıkım yazıma muhatabından açıklama gelmedi O yazıda Ankara 2 No'lu Koruma Kurulu'nun kararına değindim. Korunacak yapılar arasındaki eski Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasının yıkıldığını fotoğrafla belgeledim.

Meğer onunla sınırlı değilmiş. Korunacak yapılar arasında yer alan “tören pisti”de pist olmaktan çıkmış. Hepimiz milli bayramlarda resmi geçidin yapıldığı pisti hatırlarız. Ankaralı olmayanlar tv ekranlarından. O tescilli pist iş makinalarıyla dümdüz edilmiş.

PLAN İÇİNDE GİZLİ PLAN

Ankara Mimarlar Odası yazı sonrası yerinde inceleme yaparak yeni bilgiler açıkladı. Yemyeşil millet bahçesi diye sunulacak bu alanın altı otopark olacakmış. Sondaj ve hafriyat alımı başlamış. Bitmedi. Plan notlarında AKM alanında “spor sahası” olarak belirlenen 2. Bölge karşısında el yazısı ile “sağlık merkezi” ibaresi yazılıymış. Başkan Tezcan Karakuş Candan, TCDD Gar Kampüsü'nden sonra buranın da mı Medipol Üniversitesi'ne devredileceğini soruyor. (Medipol de Sağlık Bakanı'nın biliyorsunuz.)

Mimarlar Odası Koruma Kurulu kararı hakkında dava açıyor.

AKP SERMAYESİ PARALANSIN DİYE

Fakat bu davanın Cumhuriyet mirası tescilli yapıları koruma ihtimali çok düşük. Dava bitinceye dek hidopromdaki kalan tescilli yapıların Yapı ve Yapı A.Ş. taşeronu iş makineleriyle dümdüz edilme ihtimalini kim reddedebilir?

Şeref tribünü, halk tribünü, eski Jokey Kulübü binası, eski tavla binası, AKM binası, istasyonunu kim koruyacak?

Normalde bu yapıları korumakla görevli bir kuruluş olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan asli görevini yapmasını beklemek galiba epey safça bir tutum.

Peki ne uğruna bütün bunlar?

AKP medyasının sahibi de olan parti sermayesi biraz daha paralansın, tam karşısındaki bir başka rant projesi Merkez Ankara konutları pazarlanabilsin diye.

Ankara'ya, Başkent'e, Cumhuriyet'in mirası yapılara göz göre göre çok yazık oluyor.

Milyarlık Gaziray Kalyon-ASL'ye

Gaziray, Gaziantep'te kent merkezini banliyölere bağlayacak raylı sistem projesinin adı. Yapımına 2017 ilk aylarında başlandı. Proje farklı etaplardan oluşuyor.

Geçtiğimiz günlerde bu projenin 4,8 km uzunluğunda “aç-kapa tüneli” ihale edildi. İhale derken yine 21/b tabii. Özellikle Ulaştırma Bakanlığı, olağanüstü durumların usulü olan 21/b'ye tutkuyla bağlı.

TCDD Genel Müdürlüğü'nün 3 Eylül'de yaptığı ihale, 976 milyon 48 bin 600 TL bedelle Kalyon-ASL İnşaat ortaklığında kaldı.

Kalyon Grubu, en çok 3. havalimanı ile biliniyor. Bir de medya sahipliğiyle. (Sabah-ATV) ASL İnşaat'ı patronu ise AKP eski Rize Milletvekili Abdülkadir Kart. Kart, iki yıl önce bir başka milyarlık kamu ihalesini yine aynı yöntemle almıştı. İSKİ'nin Kasım 2017'de, 21/b usulüyle yaptığı Kağıthane-Bahçelievler İçmesuyu Tünel İnşaatı ihalesinde 842 milyon 830 bin 466 TL teklif vermişti. ASL aynı zamanda TÜRGEV'in Kartal'daki Hayriye-Cemal Gülbaran Kız Öğrenci Yurdu'nun da müteahhidi.

Kalyon-ASL ikilisinin, Gaziray ihalesinde, yaklaşık maliyet üzerinden yaptığı indirim oranı yüzde 11,5. Kamu kaynakları açısından epeyce tasarruflu bir oran olmuş!

Dünürlük

Ankara Millet Bahçesi'nin ilansız pazarlık usulüyle (21/b) ihalesi ve astronomik sözleşme büyüklüğü (398.5 milyon TL) aslında yeterli fikri veriyor. Fakat konuya dair bilmediğim bir unsuru bir okurum anımsattı.

Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Prof. Mehmet Emin Birpınar ile Yapı ve Yapı'nın sicilde görünmeyen patronu ve ES Medya sahibi Hasan Yeşildağ arasında dünürlük ilişkisi varmış. Birpınar'ın oğlu ile Yeşildağ'ın kızı Ocak 2018'deki nikah törenlerine eski Bakan Mehmet Özhaseki de katılmış.

Parti devletinin Menzil dayatması

İnanılır gibi değil. Devletin kaymakamı, ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri jandarması, ailelere okul dayatıyor. Dayatma, Eskişehir Sivrihisar ilçesine bağlı Göktepe, Kaldırım ve Ahiler köylerindeki çocuklar Buhara'daki okula gitsin diye.

Dayatılan okul, Menzil tarikatının merkezine yakın mesafede. Buna karşılık çocukların kat etmesi gereken yol uzun, kötü, ıssız ve tali bir yol.

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in bir gazeteci gibi yerinde görüşmeler yaparak hazırladığı rapordaki saptamalar akıl alır gibi değil. Çocukların yıllardır devam ettiği Ertuğrul köyü Yavuz Gülerce Okulu'nda ciddi hiçbir sorun yok. Hem köye yakın hem anayol üzerinde.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un tanıttığı Nil Karaibrahimgil'in okul zili şarkısı, devlet zoruyla Menzil tarikatı menziline sokulmak istenen çocuklar için hiç güzel ses vermiyor.