Milyarlık ‘davet’lere her koşulda devam

Anayasa gereği bütçenin her yıl 17 Ekim günü TBMM'ye gelmesi gerekiyor. Geçenlerde değindim. Eskiden bu işlemin adı “sunmak” kelimesiyle anlatılırdı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi geçileli, göndermek veya iletmek kelimesi kullanılıyor. Artık bütçeyi TBMM'ye “sunacak” bir Bakanlar Kurulu olmadığı için.

2020 bütçesi de dün itibarıyla hazırdı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Anayasal takvim gereği 2020 bütçesini resmen “bağladı.” Başkan Naci Ağbal basın toplantısıyla bilgi verdi. Ağbal bütçenin “sağlam ve sürdürülebilir gelirlere dayanması, toplanan gelirlerin ise vatandaşlara hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasının en temel öncelikleri olacağını” söylemiş.

“Mali disiplinin temel amaç olacağına” işaret etmiş.

GİZLİ İHALEYLE MALİ DİSİPLİN

Mali disiplin sağlamanın birçok yolu olduğunu biliyoruz. Yollardan biri de kamunun zorunlu olmayan ihale yapmaması mesela. Kamu hizmeti için acil ihtiyaç varsa, o ihale açılmak zorundaysa bunun gereklerini ve takvimini halkla paylaşmak, mali disiplinin bir yöntemidir. Ne gezer.

2020 bütçesi TBMM'ye gönderilmeden sadece bir gün önce yine ilan edilmeden iki ihale yapıldığını öğrendim.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 16 Ekim'de pazarlık usulüyle yaptığı iki ihaleye ilişkin bilgileri buradan paylaşacağım.

– İlki: Giresun Ayrımı-Dereli-Şebinkarahisar Suşehri Ayrımı (Eğribel Tüneli ile bağlantı yolları dahil)

Karayolları yedi şirketi davet etmiş. Yaklaşık maliyet 450 milyon 931 bin 480 TL olarak belirlenmiş.

En uygun teklif, ikinci turda Mön İnşaat / ASL İnşaat ortaklığınca verilmiş: 360 milyon 112 bin 500 TL. Ortaklıktaki ASL, eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart'ın şirketi. Bu köşenin okurları ASL şirketinin geçtiğimiz ay, TCDD'nin Gaziantep'teki Gaziray aç kapa tüneli için yaptığı ihalesini Kalyon ile birlikte aldıklarını anımsar. Yine pazarlık usulüyle yani ilansız, halka duyurulmadan gerçekleştirilen ihalede 976 milyon 48 bin 600 TL teklif verdiler.

Davet edilen diğer firmalar, Özaltın, Limak, Mapa, İntekar, Kolin, Çelikler.

MİLYARLIK İHALE KALYON İŞTİRAKİNE

Karayolları'nın iki gün önce yine pazarlık usulüyle yaptığı ikinci ihale: Erzurum-Aşkale ayrımı İspir Devlet yolu Kırık Tüneli ve Bağlantı yolları.

Bu ihalenin yaklaşık maliyeti ise: 1 milyar 287 milyon 959 bin 700 TL.

İlan edilmeden 6 firma davet ediliyor: ASL, Cengiz, Kolin, Makyol, Limak ve RSY İnşaat şirketleri. En uygun teklifi 1 milyar 17 milyon 986 bin TL ile RSY İnşaat vermiş görünüyor. RSY İnşaat, “yabancı” değil. Kalyon Grubu'nun bir şirketi. 2013 yılında 50 bin TL sermaye ile kurulan şirketin sahibi, medya patronu unvanı da bulunan Ömer Faruk Kalyoncu. Yeni nesil karayolu ihalelerine alışıldığı üzere doğrudan Kalyon İnşaat yerine RSY İnşaat'ın davet edilmesinin bilmediğimiz bir nedeni vardır mutlaka.

Ama görünen o ki, ihalelerinde pazarlık usulü tercih edilen milyarlık yol projeleri, Fırat'ın doğusuna askeri harekatın en sıcak günlerinde bile önceliğini ve önemini muhafaza etmekte.