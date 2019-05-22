Tam israf ve yolsuzluğu anlatacaktı ki

Durduruldu Ekrem İmamoğlu.

Kazandığı seçim, meşruiyeti olmayan kararlarla elinden alınan İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın yönettiği Tarafsız Bölge programına hazırlıklı gelmişti. Sadece sözlü anlatım değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mali bakımdan nasıl kötü yönetildiğini, borçlanmayı, faiz giderlerindeki artışı, savrulan milyonları, israf olmasa neler yapılabileceğini gösteren infografikler de yanındaydı.

Ancak sıra tam bu infografiklere geldiğinde program öngörülenden de erken bitirildi.

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Programın erken bitirilmesine dair tartışmaya girmeyeceğim. Ama program erken bitirilmeseydi, İmamoğlu halkın vergilerine dair, yani hepimizi ilgilendiren neleri paylaşacaktı onları aktaracağım.

İmamoğlu'nun anlatamadıklarını benim gibi çok kişinin merak ettiği düşüncesiyle basın sözcüsü Murat Ongun'a ulaştım. Anlatılamayan o rakamları, hesapları paylaşıp paylaşamayacağını sordum.

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İBB'nin özellikle son beş yılında vergi ödeyen herkesi ilgilendiren kötü mali yönetim verilerinden bazıları şöyle:

– Borçlanma 2014-2019 dönemi 6 milyar TL'den 27 milyar TL'ye çıktı.

– Yıllık bütçe açığı, 20 kat artışla, 216 milyon TL'den 4 milyar TL'ye çıktı.

– Faiz yükü, beş yılda 8 kat artarak 1.1 milyar TL oldu. Buna karşılık İBB'nin 13 bin 600 personelinin gideri 1.3 milyar TL. Personel harcaması ile faiz arasındaki makas kapanırken, son beş yılda hizmete açılan metro uzunluğu sadece 27.5 km.

– İBB'ye bağlı özel bütçeli şirketlerden olan Beltur, 2018'de 264 milyon TL ciroya karşılık sadece 134 bin TL kâr etmiş. Kâr oranı onbinde 5.

– İspark: 2018'de 351 milyon TL ciroya karşılık sadece 1 milyon TL kâr edebilmiş. Binde 3. İspark'ın son beş yıllık cirosu ise 1.3 milyar TL olmasına karşın 17-18 milyon TL kâr edebilmiş.

PLANSIZ FAYDASIZ PROJELER

– 205 milyon dolar yatırım bedeli olan Kurtköy'deki Formula 1 pisti 2012 yılından bu yana otopark olarak kullanılıyor.

– 200 milyon dolara mal olan Olimpiyat Stadı'nın 120 milyon dolar yatırımla yıkılıp yeniden yapılması planlanıyor.

753 MİLYON TL ZARAR

Sayıştay raporlarına göre İBB'de 753 milyon TL zarar tespit edilmiş.

Bu köşede seçim öncesinde birden fazla yılı kapsayacak biçimde gündeme getirmiş olduğumuz konuyla ilgili tespit de var. Hazırlanan çalışmada “belirli vakıflara” aktarılan para ve mülklerin tutarı 1 yılda 308 milyon TL olarak yer alıyor. İmamoğlu'nun çalışmasına göre kamu kaynaklarından yapılan bu büyük israf durdurulup gerçek anlamda tasarruf sağlandığında, hayata geçirilecek paketler ise şöyle sıralanıyor:

Kreşler, (önce en yoksul 150 mahalle), 300 milyon TL

Sofra destek paketi: 98 milyon TL

Geçim destek paketi: 446 milyon TL

Eğitim destek paketi: 412 milyon TL

Evlilik destek paketi: 40 milyon TL

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Sonuç: İktidar, merkeziyle yereliyle, kamu kaynaklarını dağıtırken akraba/tanıdık/ahbapları öyle yoğun kolladı, devlet kesesinden konfor aktarımı adına makamları öyle liyakatsizce dağıttı, dağıtılan ihalelerde de öyle usulsüzlükler yapıldı ve bunlar öyle yaptırımsız kaldı ki birazının dahi canlı yayında yansıma ihtimali derin bir rahatsızlık yaratıyor.

Ki bu da İstanbul seçimlerini yenileten asıl gerekçenin ta kendisi.

İktidar ve yanındakilerin göremediği ise dini istismar ederek yolsuzluk ve kayırmacılıkla çoğalan yoksulluğun artık örtülemez halde oluşudur.