Ne valiler geldi geçti!..

Sevgili okurlarım, vali, görevli olduğu ilde hem devleti, hem de hükümeti temsil eder. Aynen yurt dışında görevli bir büyükelçi gibi.

Vali tarafsız ve edepli olmakla yükümlüdür.

Vatandaşlar ve partiler arasında (suç olmadığı sürece) hiçbir ayrım yapamaz.

Vali hem kendi onurunu, hem de devletin onurunu attığı her adımda ve verdiği her kararda korumak zorundadır.

Dün bizim gazetede çıkan fotoğrafları gördünüz.

Ordu Valisi iki ilçenin yeni başkanlarını makamında kabul ediyor. İlki Altınordu İlçesi'nin AKP'li belediye başkanı. Vali Bey mutlu, onu güleç bir yüzle kabul ediyor.

İkinci kabul ise Ordu'nun Gülyalı İlçesi belediye başkanı… O CHP'den seçilmiş genç bir adam.

O kabulle ilgili iki fotoğraf var, ikisinde de valinin suratı asık. Belediye başkanına ters ters, hatta ürkütücü bir biçimde, hiddetle ve şiddetle bakıyor.

Adeta “Ey CHP'li başkan, senin ne işin var burada” diyor… Haksız da sayılmaz!..

Çünkü Gülyalı, Ordu ilinde CHP'nin seçim kazandığı tek ilçe.

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İmamoğlu 31 Mart seçimini kazanmış ve Ordu'ya gitmişti. Bu vali onu havaalanının VIP salonuna aldırmadı.

Son derece düzgün, ilkeli ve özellikle tarafsız bir vali olduğu anlaşılıyor!

Devletin valisi dediğin işte böyle olmalı!

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AKP döneminde biz böyle ne valiler gördük!

Afyon'da cephanelik patlamış ve çok sayıda askerimiz şehit olmuştu. Genelkurmay Başkanı da olay yerine gitti ve gidince Vali Bey'i de makamında ziyaret etti.

Valinin keyfi yerindeydi. Hemen paketleri çıkardı, komutana güzel armağanlar aldırmıştı…

Sucuk, kaymak, halı, kilim…

Özellikle sucuklardan övgüyle söz ediyordu.

Şehitler unutulmuş, herkes şaşırmıştı.

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Bir Adana Valisi vardı, kendisini eleştiren vatandaşa herkesin gözleri önünde “Ulan kavat” diye bağırdı.

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Bir Muş Valisi vardı… Sağlık Bakanı Recep Akdağ havaalanına geliyor, valimiz onu uğurlayacak.

Tam bu sırada bakanın ayakkabılarının kirlenmiş olduğu konuşuluyor. Vali Bey eline sünger alıp eğildiği anda, havaalanında Ankara'ya gitmek için bekleyen CHP heyetinden birileri onu durduruyor… Parti Meclisi üyesi Perihan Sarı kendisini uyarıyor:

“Aman Vali Bey yapmayın, bakanın ayakkabılarını temizlemek sizin işiniz değil…”

Vali elindeki süngeri koruma polisine veriyor ama olay büyüyor, Türkiye'de gündem oluyor.

Şimdi bir Bitlis Valisi var!..

AKP heyeti tam kadro, Malazgirt savaşı için düzenlenen törenlere katılmıştı.

Büyük devlet adamı Binali Yıldırım da oradaydı… Valiyi makamında ziyaret etti.

Ve Bitlis Valisi onun karşısında ayakta, el pençe divan vaziyetinde duruyor ve belki de emirlerini alıyordu. (Fotoğrafa bakınız.)

Binali Yıldırım kim? Sadece bir milletvekili!

Bu memleketten ne valiler geldi geçti!