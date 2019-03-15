Malatya’da neler oluyor?

Değerli Okurlar, geçen hafta Malatya'daydım. Hükümet Meydanı'ndan geçerken, binanın önündeki İnönü Heykeli'ni görünce, gençlik günleriminin Malatya’sı film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. “Hey gidi Malatya” dedim. Çocukluk çağlarımızdaki ve günümüzde de çok söylenen “Malatya, Malatya bulunmaz eşin” şarkısını mırıldandım.

İçtenlikle söylemek gerekirse İnönü Heykeli'ne bakarken yüzüm kızardı ve gözlerimi kaçırdım. İçimden “Paşam, özür dilerim. Hem ülkemde, hem de Malatya'da, kurduğunuz Cumhuriyet'in Partisi CHP'yi getirdikleri duruma bakın” dedim. Uzun yıllar, CHP'nin kalesi olan kentimdeki partimin geldiği durum ortada. Malatya deyimiyle “ölü toprağı” serpilmiş halde.

Değerli Okurlar, Malatya'da bir hafta kaldım ve siyaseti gözlemleme fırsatım oldu. Gidiş sebebim, hem CHP İl Adayı Soner Gökçe'ye hem de İYİ Parti Yeşilyurt Adayı yeğenim Cem Parlak'a yani Millet İttifakına destek vermekti. Gördüklerimi objektif olarak sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sayın Soner Gökçe, CHP Büyükşehir İl Adayı olarak tek başına bırakılmış durumda. Buna karşın CHP'yi kısmen ayağa kaldırmış ve artık kentte CHP konuşulur duruma gelmiş. Garibime giden de Malatya Milletvekili Ağbaba'nın ortalarda görünmemesi. Medyadan takip ettiğimize göre, başka illerde geziyor. Malatya'ya uğradığında da asla Soner Gökçe ile birlikte değil, yalnız geziyormuş. Hale bakar mısınız?

“Cesur yürek” Ağbaba, merak ediyorum. Soner Gökçe başka partinin adayı mı? (Şimdi bu “cesur yürek” nerden çıktı demeyin, hatırlarsanız, milletvekilliği seçim afişlerinde kendisini öyle tarif etmişti!!) Gökçe ile birlikte tek kare fotoğrafınız var mı? Hekimhan'da yaşanan olayı yerel gazetelerden okuyup, üstüne halktan da dinleyince partimi düşürdüğün duruma çok üzüldüm. Olayı kısaca paylaşmak istiyorum. Hekimhan CHP Adayı Sayın Turhan Karadağ, seçim bürosu açılışı nedeniyle Malatya İyi Parti Yeşilyurt Adayı Cem Parlak'ı davet etmiş. Ve onlarda ekip olarak oraya gitmişler. Herkesin bildiği gibi CHP ve İYİ Parti arasında kurulan Millet İttifakı gereği, olması gereken de buydu. Ama anladığım kadarıyla CHP Milletvekili “cesur yürek” Ağbaba'nın bu ittifaktan haberi yok!!! Böyle düşünmemin sebebi de, orada kalabalığın önünde “İYİ Partililer” için “bunların burada ne işi var” diye bağırması! Bunu duyan Sayın Sfoner Gökçe, cesur yüreğe hemen müdahale ediyor ve aralarında tartışma çıkıyor, iddialara göre yumruklaşıyorlar. Olay bu. Şu anda, tüm Malatya kamuoyu bunu konuşuyor. Alevi Kardeşlerim; Ağbaba'nın, sizlerin oylarına güvenerek yaptığı bu sorumsuzluklara daha ne kadar izin vereceksiniz? Sizler Cumhuriyet'in aydınlık yüzlerisiniz.

Bütün bunlar olmuşken, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sayın Kılıçdaroğlu, Malatya'yı ziyaret ediyor. Aldığım bilgiler ve televizyondan izlediğime göre, bir otel salonunda sözde sivil toplum ve oda temsilcilerine konuşma yapıyor. Gelen haberde, kentin gerçek temsilcileri ve iş adamlarından çok küçük bir kesim olduğu söyleniyor. Buna çok şaşırmamak lazım çünkü Malatya'nın köklü ailelerinin büyük çoğunluğu CHP'den elini eteğini çekmiş durumda. Cesur Yürek'ten öğrenmek istediğim bir şey var. Neden Sayın Genel Başkan'a meydan konuşması yaptırılmadı? Acaba meydanlar boş kalır diye mi düşünüldü? Sayın Kılıçdaroğlu bunu merak edip sordu mu? Sorduysa da ne cevap verdiniz? CHP gibi ana muhalefet partisinin genel başkanı, sadece Hekimhan İlçesi'ni ziyaret etmesi için mi davet edildi?

Özetlersek, hani Sayın Cumhurbaşkanı kısa bir süre önce metal yorgunluğu var diye Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden almıştı ya, acaba bizim partinin içindeki metal yorgunluğuna kim çare olacak? Şimdi buradan yola çıkacak olursak, sizlere soruyorum, Paşa'nın heykelinin önünden geçerken başım nasıl dik olsun?

SON SÖZ: “İNSAN, EVRENDE GÖVDESİ KADAR DEĞİL YÜREĞİ KADAR YER KAPLAR…” YAŞAR KEMAL