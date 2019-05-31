Dolar ‘eksi’ arttı!

Dolar, 6 liranın altına geriledi, piyasalar biraz nefeslendi. Bütün umutlar Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almayacağına endekslendi. Füzelerin gelmesinin erteleneceği hakkında yapılan bir iki yorum bile doların düşmesine yetti!

İyi de Erdoğan “S-400 konusunda işi bitirdik. Kimse bizim tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin” demedi mi? Dedi!

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Gerçi Rahip Brunson konusunda, “Yaptırımla geri adım atmayız. Brunson konusunu pazarlık yapmadık. Bu konusunda tavır değişikliği Trump'ın sorunudur” da demişti. Neyse ki bağımsız yargı salıverdi. Şans işte!

Alman vatandaşı Deniz Yücel için de, “Ben bu makamda olduğum sürece asla!” demişti. Onu da bağımsız yargımız salıverdi. Şansın da böylesi…

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Kim ne derse desin, piyasalar S-400'lerin gelmeyeceğine inanıyor. Geleceğine emin olsalar şu an dolar en az 7 lira ile başlar, devamında millet arkasından el sallar!

Amerika'nın uygulayacağını söylediği CAATSA yaptırımları direkt ülkelerin ekonomilerini çökertmeyi hedefliyor.

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İşte Amerika burada çok yanılıyor. Hangi ekonomiyi çökerteceksin ki? Amerika'nın geçeceği o yolları zaten biz asfaltladık. Onlar gelirken biz ekonomiyi çoktan çökerttik. Düşmanlarımıza fırsat vermedik!

Son 5 yılda 8 seçim yapıldı. Hiçbiri bütçeye bu kadar ağır hasar vermedi. Ülke bütçesi ilk 4 ayda 54 milyar lira açık verdi. Seçim ile füze hikayesi bitince bu fatura ödenmeye başlayacak ince ince…

Doların inmesinin başka bir sebebi daha var. Bayram boyunca piyasalar Türkiye'de kapalılar. Lakin dünya durmayacak, dönmeye devam edecek. Piyasalar başka ülkelerde işleyecek.-

Kamu bankalarının nöbetçi bankacıları hazır! Türk Lirası işlem hacmi de düşükken sabah Asya piyasalarında, öğlen Londra piyasasında, akşam da Amerika açılınca Türk Lirası alıp, dolar satacak.

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Klasik olarak kuru baskılamaya çalışacak. Yurtdışı yatırımcılar Türkiye piyasaları ile hiç ilgilenmiyorlar. Onları küstürdükleri için bunda başarılı olabilirler. Ortam uygun. Suni olarak doları bastırıp durun! Nefes aldırmayın kâfire…

Ya bayramdan sonra? Acımadan geçer günler… Bir anda gerçekler ağır basar… S-400 konusunda bu sefer Rusya kızmaya başlar. Zaten hâlihazırda ekonomide, siyasette, güvenlikte büyük sorunlarımız var!

Seçim bitmeden içeriden, S-400 sorunu çözülmeden dışarıdan Türkiye'de ne yatırım yapılır, ne para harcanır. Günübirlik politikalar ile gün sayılır.

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Bakın bugün Türkiye'nin büyüme verileri açıklanacak. Açıklanan verinin sadece adı “büyüme” olacak. Yoksa Türkiye ciddi anlamda küçülecek, içine kaçacak.

Birileri buna “küçülme“ diyemeyecek. “Türkiye eksi büyümüştür” diyecek! “Varlık kuyruğu” deyince inanıyorsun da, “Eksi büyüdük” deyince mi inanmıyorsun? “Siz de eksi zenginleştiniz” işte… Belli ki bu işten hiç anlamıyorsun!