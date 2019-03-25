Doları kim zıplattı?

Zamanın popüler dizisinde Hayriye Hanım ne zaman “Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın” dese, belayı çağırırdı. Nasıl bir gudubetlik varsa ailenin başına gelmeyen kalmazdı.

Amerikan Merkez Bankası da aynı mantıkla tünelin ters bir yere çıktığını anladı. Faiz artırımlarını durdurma kararı aldı. Önce dünyada bir bayram havası… Piyasalar aslında işlerin iyi gitmediğini bir gün sonra çaktı!

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Peki, “dolar” bizde neden zıvanadan çıktı? Hangi birinden başlayayım?

İktidara ve devlet kurumlarına göre bütün hikaye, Amerika'nın en büyük bankası JP Morgan'ın Türk Lirası üzerinde hile yapması… Zira tam da seçim öncesi dış mihrak lazımdı…

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Açıklamaya göre banka, müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde TL satmaya dolar almaya yönlendirdi. Şikayetler üzerine de “inceleme” başlatıldı.

Şikayet neydi? Bir rapor yazdı, dolar/TL beklentisini 5.90 olarak açıkladı. Neden olarak da Merkez Bankası'nın döviz rezervinin çok hızlı erimesini temel aldı.

Eğer tek bir banka Türk Lirası karşısında doları bir günde yüzde 6 yükseltebiliyorsa, kapa git dükkânı!

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Güzel kardeşim yatırım bankasının işi bu… Ondan beklenen, tavsiye verip rapor yazması zaten… Para kazanmış müşterileri… Kimin şikayeti?

Suçlarken elinde gerçekten bir veri, somut bir delil vardır, eyvallah… Onu da piyasaları korkutmadan, gizliden yaparsın. Yoksa böyle tüy diker, sonra sularsın!

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Ya da doları yükseltmek istiyorsundur, ancak o zaman böyle bir inceleme olduğunu açıklarsın. Yoksa bu kadar piyasa cahili istesen olamazsın!

Senin vatandaşının ve kurumlarının bankalardaki mevduatı 176 milyar doları bulmuş. Bunun anlamı bankalardaki döviz miktarı Türk Lirası'ndan çokmuş… Niye hâlâ benzin döküyorsun yangına? Düşüyor mu böyle yapınca?

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Amerikalı bankanın yazdığı raporun dayanağı bizzat Türkiye Merkez Bankası… Sadece Mart ayının üç haftasında döviz rezervleri 7.2 milyar dolar azaldı. Bu azalmanın nedeni resmi olarak açıklanamadı! Haliyle kurların artmaması için gizliden dolar sattığı fakat yeterli olmadığı algısı yayıldı. Nisan ve mayıs ayları dış borç ödemeleriyle dolu… Aferin, hem faizi artırdı hem de kuru…

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Diğer yandan Trump ve Amerika ile gerginlik yaşama endişesi var. Tek sorun Rahip Brunson olduğunda bile başımıza gelenler ortada… Herkesin hafızalarında…

Şimdi Golan Tepeleri, S-400 füzeleri, İran ambargosunun delinmesi, Venezuela altınlarının Türkiye'ye transferi, Suriye ilişkileri… Hepsi başlı başına Amerika'yla gerilim sebebi…

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Doların bütün gelişen ülkelerde yükselmesinin fitilini bizzat ateşledik. Haliyle en çok biz etkilendik. Piyasalarda iflas riskimiz 70 puan yükseldi. Türkiye ekonomisi en kırılgan ülkeler arasında yine bırakmadı liderliği…

Esas IMF bir açıklama yaptı, Türkiye'nin hali içler acısı… Ülke ekonomisini yöneten Bakan Berat Albayrak; “Nisanda yol haritası açıklayacağız” dedi… Bu kaçıncı harita? Bu kaçıncı kaybolma? Sahi kılavuz kim acaba?