İktidarın hobisi faiz lobisi!

Hey gidi faiz lobisi, gördünüz mü Merkez Bankası'nın son hamlesi sonrası nasıl darmadağın edildi? Gizli girişi olan mahzendeki yuvarlak masanın kenarına, kırmızı pelerinlerini savurarak otururken baktım, yüzü ekşimişti!

Lobi belki hayali ama sonuçta yenmedik mi? Sahi kim olabilir bu faiz lobisi? Sadece Türkiye'de yetişen endemik bir bitki mi? Aman başka ülkelerde dile getirmeyin, dünyada böyle bir terim yok! Yüzünüze bön bön bakarlar!

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Sahi faiz lobisi diye bir şey olabilir mi? Sadece Türkiye'de faizleri yükseltmek için grup kurup örgütlenmişler mi?

Faizlerin yükselmesinden kimler para kazanır? Bankalar mı? Bankalar boğazlarına kadar kredi vermişler. Neden faizlerin yükselmesini istesinler?

Bankalar mevduat ve krediler arasındaki faiz farkından para kazanırlar. Faizler yükselirse verdikleri milyarlarca liralık düşük faizli kredilerden zarar ederler. Gidip de bundan sonra verecekleri kredileri hesaplayamaz hale düşerler.

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Ya şirketler? Onlar krediyi talep edenler. Faizler düşsün ki, kredi alıp rahatça yatırım yapabilsinler.

Borçlanmış bir şirketin temel çıkarı, ekonominin iyi olması, kurun ve faizin sabit kalmasıdır. Neden faizlerin yükselmesini istesinler?

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Peki, küresel finans çevreleri mi? Olabilir onlarda çok para var. İşin ilginci yabancıların böyle bir deyişi bile yok! Demek birbirlerine işaretle anlatıyorlar!

Yabancı Türkiye'ye 450 milyar dolar borç vermiş. Yetmemiş, para sokup Türk Lirası'na çevirmiş, yatırım yapmış. Ülkeyi batırsınlar ki, paralarını alamasınlar!

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Şu aralar pek ortada görünmüyorlar ama faizin ve dövizin yükselmesini, borsanın düşmesini isterler mi? Zararına satacaklar, yetmezmiş gibi yükselmiş kurdan dolar alacaklar. Bir dünya zarar edip bu işten memnun kalacaklar… Sıkı bir mazoşizmin esareti altında olmaları gerekir.

Paranızı faize yatırdıysanız, bono veya tahvil aldıysanız, faizlerin düşmesini istersiniz ki para kazanın. Eğer böyle bir lobi varsa şu an dansöz oynatıyor olmalı!

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Sahi nereden çıktı bu “faiz lobisi” lafı? Dış mihrak ihtiyacından… Ekonomiyi biz batırdık diyecek halleri olmadığından!

Kullanılan terimin literatüre girişi 2010 yılına denk geliyor. İlk yazıların internette Sabah ve Zaman gazeteleri kaynaklı olduğu görülüyor. Oradan da kopup gidiyor.

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İktidar kanadında ilk defa zamanın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin bu lobi tarafından 1.5 trilyon dolar sömürüldüğünü söylüyor.

O günden bugüne ülke geri vitese takmış, ekonomisi bir türlü ilerleyemiyor. Tabii ki nedeni faiz lobisi! Yoksa ülkeyi yönetenlerin ne suçu olabilir ki? Biri hayalet avcılarını çağırabilir mi?