Ülke büyüdü, millet küçüldü!

Başkanlık sistemi ile beraber bir kararname yayınlandı. İstatistik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlandı. O da enerji bakanlığından arkadaşını İstatistik Kurumu'na atadı.

Artık, “Yaz kızım, enflasyon yüzde 5, işsizlik yüzde 6, büyüme yüzde 7…” Bu saatten sonra ha İstatistik Kurumu ha TRT… İkisi de aynı özelliklerde… Artık kim kime ne kadar yedirirse…

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Önceki gün Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye geçen yıl yüzde 2.6 oranında büyüdü. Türkiye büyürken, kişi başı gelir 10.602 dolardan 9.632 dolara küçüldü!

Kişi başı 10.602 dolar kazandığınıza inanıyorsun da, kazancının 970 dolar azaldığına mı inanmıyorsun?

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İşin ilginci; İstatistik Kurumu doların 2018 ortalamasını 4.72'den hesaplarken, Merkez Bankası'nın açıkladığı ortalama dolar kuru 4.82 seviyesinde…

İki yüz dolar da oradan sil, indi mi gelirin yıllık 9.432 dolara… Zaten bu rakamlara inanan varsa dert etmesin çok fazla… Ha 200 dolar az, ha 200 dolar fazla… Ya tutarsa? Sen cebindekine baksana…

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İstatistik Kurumu önceki çeyrekleri de revize etti. Meğer zamanında daha hızlı büyümüşüz, bilememişiz! Kurum, büyümeyi hemen yukarı doğru düzeltti.

Tarım ve hizmetler büyüme oranları da tutmuyor. Kim uğraşacak? Zaten kimse inanmıyor!

Düzeltilmiş verilerle bile kişi başı gelirde 71'inci sıraya geriledi Türkiye… Sahi bana 70 ülke saysana, parmak hesabıyla… Bakalım sayabilecek misin? Hani sen kendini küresel güç sanıyorsun ya… Aklına gelmeyen ülkeler bile senden daha zengin!

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Meydanlarda; “Dünyanın en büyük 17'nci ekonomisiyiz” der. Zaten ayakta uyuyor dinleyenler. Ne desen gider. Hazır bulmuşsun güruhu, “en büyük biziz” deyiver. Onu bile yerler.

2023 hedefimiz “ilk 10 içerisine girmek” deyip duruyorlardı ya, açıklanan son rakamlarla Türkiye'yi 18'inci sıraya düşürmeyi başardılar. Hollanda'yı bir öne aldılar. Hele bugünün kuru ile hesaplasalar, 19'u bulurlar!

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Zira büyüklüğün fazla bir anlamı yok. Hindistan 6'ncı büyük ekonomi… Sefalet içinde… Lakin 1.5 milyar nüfus ile çarpınca, yer buluyor kendine kafada…

İsviçre 20'nci sırada… Kişi başı 85 bin dolar gelirle çok da umurunda sıralama! Hangisinde yaşamak istersiniz? İkinci Çin'de mi? Yoksa kişi başı 75 bin dolarlık geliriyle 35'inci İrlanda'da mı?

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Süleyman Demirel zamanında 1976'da, Türkiye zaten 17'nci büyük ekonomiydi…

Bülent Ecevit 1979 yılında 16'ncı sıraya kadar yükseltti. Sonrasında Türkiye hep bu arada gitti, geldi. Meydanlarda bununla övünmek onların akıllarına gelmedi!

Çok şükür başkanlık sistemi geldi. Ülke hızla fakirleşti. Altı ayda 18'inci sıraya geriledi… Tebrik etmek gerek kendilerini. Öncelikle sistemi öneren Devlet Bahçeli'yi…