Altın sonuç!

24 saat sonra seçim sandığındayız. En değeli seçim olacak. Altın değerinde.

Elmas.

Pırlanta.

Haksızlığa tokat olacak.

Ve yok edilen “adalet duygusuna” yeniden kavuşma yolu açılacak.

Oylar sayılmayacak.

Oylar tartılacak.

Türkiye tarihinde böyle “haksız- adaletsiz- eşitsiz” seçim süreci daha önce hiç yaşanmadı. Haksızlığı ve adaletsizliği yaratan ve fırsat eşitliğini bozan Cumhurbaşkanı'nın kendisi oldu.

Tarafsızlık yemini etmişti.

Yeminini tutmadı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan geçici olarak istifa etmeden ittifakın başına geçip propagandaya girişti.

★★★

Bir vali.

Aday oluyor.

Seçime giriyor.

Valilik sıfatını bırakıyor.

Valiliğin imkanlarını, gücünü, imtiyazını, zırhını seçim propagandası sırasında kullanamıyor.

Oy istiyor.

Seçilmezse!

Valiliğe geri dönüyor.

Emniyet Müdürü.

Aday oluyor.

Seçime giriyor.

Seçim boyunca Emniyet Müdürlüğü'nden istifa ediyor. Emniyet Müdürü olmanın kendisine verdiği tüm devlet gücü ve imtiyazlarını seçimi kazanmak için kullanamıyor.

Seçilmezse!

Makamına geri dönüyor.

★★★

Aynısı bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı'nın başında yer aldığı ittifak önde gelenlerinde “toplu iğne başı kadar bir hakkaniyet duygusu” olsaydı, “Vali'nin, Emniyet Müdürü'nün, kamu görevlisinin yaptığını biz de yapmalıyız” diyebilirlerdi.

Ve yaparlardı.

Cumhurbaşkanı 60-65 günlük seçim propagandası sırasında “geçici olarak istifa eder” ve propaganda sırasında “eşit şartlarda yarışıyormuş havası” doğardı.

Yapmadılar.

Haksızlık doğdu.

Eşitlik bozuldu.

Adalet yara aldı.

★★★

Bir akil adam.

Bir sözü dinlenen

Bir yandaş yazar.

Çıkmadı.

Geçici olarak istifa et. 60-65 günlük seçim propaganda günlerinde Cumhurbaşkanı olarak değil “parti başkanı” olarak meydan meyden gez, konuş.

Böylece eşit görünelim.

Hak yemiş olmayalım.

Demediler.

Tersine Cumhurbaşkanı yanına kendi ittifakının belediye başkan adayını alarak meydan kürsülerinden; “Şimdi dört buçuk sene bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı… Ve aday kardeşimizi büyükşehir belediye başkanı seçtiğiniz takdirde ele le vereceğiz… Şehri çok daha ileri götüreceğiz…” konuşmaları yaptı.

★★★

En değerli seçim.

Haksızlığa tokat inecek.

Altın sonuç çıkacak.