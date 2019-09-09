Badem bıyık altından gülücükler!

Saltanatçılar suçüstü yakalandı. Teşhir edilecekler. İnsan yüzüne çıkamayacaklar.

Umutlandık.

Bekledik.

Belediye parasıyla (yani halktan toplanan vergilerle) çok lüks, çok pahalı, geniş iç hacimli, boyları uzun, benzin yutan makam araçları kiralayıp, bunları eşlerine, oğullarına, kızlarına, kaynanalarına ve partinin propagandasına hizmet olsun diye Cumhurbaşkanı karşılama konvoyuna katılanlar mahkemeye verilecek.

Yargılanacaklar.

Yedikleri!

Yedirdikleri!

Yanlarına kar kalmayacak.

“Makam Aracı Saltanatçılığı”nın kökünü kurutacağız. Bu öylesine unutulmayacak ve sarsıp, sallayıcı bir “sergileme” olacak ki, yeni seçilen CHP'li belediye başkanları, yardımcıları, müdürleri, belediye bürokratları da bundan böyle asla “makam aracı saltanatı” kurmayı akıllarının ucundan bile geçiremeyecekler.

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Kim bu saltanatçılar?

İsimleri nedir?

Nereden güç alıyorlar?

Arkalarında kim var?

Sadece Ekrem İmamoğlu'na 4 milyon 741 bin (yüzde 54.21) oy desteği verenler değil Binali Yıldırım'a 3 milyon 935 bin (yüzde 44.99) oy atanlar da, herkes, görmek istedi. 25 yıllık AKP Belediyeciliği döneminde “makam aracı saltanatını bu denli taçlandırma” hangi belediye başkanının yönetimi sırasında tohumlandı, büyüdü, gelişti, zirve yaptı?

Madem ki sergisi açıldı.

Bilmek istedik.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Kuran'da ayet var: İsraf haramdır. İslam'da hadis var: Kamu parası yemek günahtır” diyenlerce yönetildiği son 25 yılın sadece 7 yılında; 2011-2018 yılları arasında araç kiralamaya toplam 2.2 milyar TL pompalanmış. Bunun 1.3 milyar TL'si iktidarı destekleyen bir gazete patronunun damadına aktarıldı.

Kim yaptı bunu?

Kadir Topbaş mı?

Ondan öncekiler mi?

Saltanat kiminle başladı?

En son!

Mevlüt Uysal vardı.

Sadece o mu saltanatçı?

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Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni seçilmiş yönetiminden, “İade edilen 1247 aracın yıllık kira gideri ortalama yaklaşık 35 milyon 750 bin, yakıt gideri ise 13 milyon 750 bin TL'dir. Toplamda yılda 49,5 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. Beş yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon TL'yi bulmaktadır” diye açıklama yapıldı.

1247 makam aracı.

Fazladan kiralanmış.

Geri iade edilecek.

Tasarruf yapılacak.

Sergi böylece kapanacak.

Hepsi bu muydu!

Saltanatçılar, badem bıyık altından gülmüşlerdir!

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Yenikapı'daki sergide holding sahibi, banka sahibi, altın madeni sahibi, mafya sahibi, eroin baronu, Suudi Arabistanlı petrol zenginlerinin tercih ettiği lüks segment araçlar da ön sırada sergilendi. Lüks segmente kimler biniyordu?

Bunu bile öğrenemedik.

Sergi tahrik etti.

Tatmin edemedi.

Badem bıyık gidiyor.

Bıyıksızlar geliyor.

Bunu mu anlayacağız?

Saltanat baki!

Yani böyle mi sürecek!

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

20 İSKİ skandalı eder!

Yeni kuşak bilmez. İstanbul Belediye şirketi İSKİ'de 25 yıl önce yolsuzluk skandalı patlamıştı. Yönetimde CHP vardı ve bedelini 25 yıldır İstanbul için yapılan her seçimi kaybederek ödedi. 25 yıldır İstanbul'u yöneten AKP'liler de her İstanbul seçiminde “İSKİ skandalını” hatırlatıp durdular. Dün gazetelerde yer alan Sayıştay Raporu haberi 20 İSKİ skandalına bedel. AKP yönetimi sırasında İSKİ aracı sadece 1 kilometre yol yapmış fakat 42 bin 794 litre motorin yaktığı fatura edilmiş. Aynı makam ve segmentte İSKİ araçlarının bazıları 100 kilometrede 20.4 litre, diğerleri ise 100 kilometrede 39.4 litre yakıt harcaması parası ödemişler. Sayıştay raporunda ayrıca İSKİ'ye makam aracı olsun diye Audi A-8, Volvo XC-90 ve Audi Limuzin marka lüks araçlar da kiralanış. Kim yaptı bu kiralamaları, hesap sorulacak mı?