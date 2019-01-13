İktidar cenahından iç sancı belirtileri!

Cenah, asılı kuş kanadı demek. Kol, pazı, ordunun merkeze göre iki yanından her biri anlamında da kullanılıyor.

İktidar safı.

İslami kesim.

Muhafazakar camia.

Bunlara da “Cenah” demek uygun düşer. Tanırsınız, bilinen, şöhreti olan bir yazardır. Ahlak üzerine konuşmalar yapar. “Ümmetin Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu konferanslara katılır. Türkiye'nin İslam Dünyası'ndaki yeri üzerine söyleşilere çıkar. Ramazan ayı etkinliklerinde iktidarın büyükşehir belediyelerinin düzenlediği toplantılara AKP milletvekilleri, bakanlar ile birlikte konuşmacı olur. Bilgi derinliği olan biridir, “Allah'a bağlılık” üzerine görüşlerini açıklar. Güncel her konuda söyleyecek sözü vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem yaratan herhangi bir tavrı konusunda onun safında durmaya çalışarak görüşlerini söyler. “Barış Süreci” sırasında da Akil Adamlar Heyeti içinde yer aldı. Milli Gazete'de günlük gazete yazısı yazmaya başladı. İktidar safını tutan hemen hemen bütün gazetelerde yazarlık, bütün TV kanallarında yorumculuk yaptı. Şimdi Karar Gazetesi'nde yazmaya başladı. “İktidar cenahının nabzı nasıl atıyor” diye bilmek istediğim zaman ben de yazılarını okurum.

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Ahmet Taşgetiren Cuma günü “Bizim cenahtan sakınılmış eleştiriler” başlıklı bir yazı yazdı. Yazısında iktidarı tutan, ona geçmiş seçimlerde oylarını veren önemli bir kesimin ayaküstü konuşmalarında, ev sohbetlerinde “tedirginlikler” sergilemeye, söylemeye, dillendirmeye başladığını yazdı.

Tedirginlikleri şöyle sıraladı:

“- Yolsuzluklar.

– Kısa yoldan zenginleşmeler.

– Katakulliler.

– Adli alanda farklı kumpaslar.

– Kibir dili.

– Aile alanında savurulmalar.

– Ekonomideki çarpıklıklar.

– Keyfi yönetim tarzı.

– Kamplaşma…”

Ve yazısına şu tespiti ilave etti: “Bizim Cenah farkları değerlendirmeye ‘belediye köşklerine' girilebiliyor olmasından başlayıp, devlet imkanlarından yararlanabiliyor olmasına kadar devam etmesi ‘insan ve fayda' ekseninde görmezden gelinmeyecek bir durum…. Şu an bizim cenah bir iç sancı yaşıyor…”

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İç sancı.

Dışa vurur.

Nasıl, ne zaman?

İktidar cenahının yazarı Ahmet Taşgetiren, sancının dışa vuruş zamanını ve şeklini söylemiyor ama “sancı var, bu kesin” diyor.

Bence kızgınlık da var.

Ve bıkkınlık da başladı.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Otobüsün transferi!

Kayseri yerel basınının sevilen ve çok okunan yazarı Recep Bulut, Kayseri Yeni Haber Gazetesi'ndeki köşesinde; “24 Haziran seçimlerinde AKP amblemi ve Recep Tayyip Erdoğan afişleriyle donatılarak Kayseri sokaklarında dolaştırılan Erciyesspor Kulübü'nün otobüsü, şimdi MHP ve Devlet Bahçeli'nin bayrak ve posterleriyle Kastamonu sokaklarında propaganda turu atıyor. Ben artık Ankaralı oldum diyen Özhasaki'ye duyurulur” diye yazdı. Kulüpten kulübe futbolcu transferi yapılıyordu. Kulüp otobüsünün önce partileştirilip sonra partiden partiye otobüs transferi dünyada ilk oldu. Recep Bulut yazısında “Erciyesspor Kulübü'ne ait 38 VU 919 plakalı otobüsün partileşerek transfer olmasının öyküsünü” de anlattı.