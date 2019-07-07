Kırmızı halıda yürüyünce itibarın daha da kabarıyor, egon daha da şişiyor, kibrin daha da büyüyor, gücüne güç katılıyor olmalı.

Kırmızı halı serildi.

Zabıtalar dizildi.

Uzun boyluyor önde.

Kısa boylular arkada.

Karınlar içeri.

Göğüsler dışarı.

Başlar dik.

Zabıtadan merasim kıtası oluşturuldu. İstanbul Saraçhane'de Büyükşehir Belediye Binası'nın ana giriş kapısı önünde serilen kırmızı halı üstünde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu yan yana yürüdüler.

Merhaba zabıta!

Sool…

Siz de sağ olun…

TV'den gösterildi.

Türkiye izledi!

★★★

Yürümem ben.

Sen de yürüme.

“Nereden çıktı bu kırmızı halı serip, üstünde parti genel başkanını yürütmek… Bu sana da bana da kurulmuş bir tuzak…” demeliydi.

Düşmeyelim tuzağa…

Demediler.

Kırmızı halıda kol kola!

Bayıldım bu protokola!

Protokol varmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partili Genel Başkanı, tebrik ziyaretine geldiğinde kırmızı halıda yürüyüp belediye binası kapısından içeri girmesi protokol gereğiymiş.

Kim yaptı protokolü!

Kanun mu?

Uymak mecburi mi?

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin yeni umudu oldu. Diyarbakır'dan Trabzon'a, Van'dan Edirne'ye, Adana'dan Samsun'a toplumun yarısından fazlası onu daha şimdiden geleceğin Cumhurbaşkanı olarak görüyor. Ben de bu köşede destekleyen çok yazı yazdım. Gerçekten çok içten, samimi, güven veren, sahici bir seçim kampanyası yürüttü.

Çocuklar onu sevdi.

Gençler ona güvendi.

Kadınlar ona destek verdi.

Geçim sıkıntısına düşenler, işsizler, Türkiye'de demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün elden gittiğine inanlar ona umut diye sarıldılar.

İmamoğlu yeni!

Halıda yürüme eski!

Ne bu çelişki?

★★★

Toplum ondan “israfa, savurganlığa, gösterişe, güce tapmaya son vermesini, belediye gelirleri ile belediye giderlerini denk tutarak hiçbir hizmeti aksatmadan yapmasını, kişiye, şirkete, firmaya kuruma özel imar rantı yaratma avantacılığının bitirilmesini, İstanbul'a bir nazım plan yapılmasını, deprem risk haritasının çıkartılmasını, en demokrat ve en başarılı belediye başkanı olmasını” istiyor. Türkiye, İmamoğlu'ndan “Kırmızı Halı Düzenine Meydan Okuma” bekliyor.

Kırmızı halıda yürüme değil.

Biz vatandaşlar kırmızı halıda yürüyenlerin Mercedes'ten aşağıda makam aracına binmediklerini ve üste çıkmak için “itibardan tasarruf yapılmaz” dediklerini gördük. İmamoğlu da ve Kılıçdaroğlu da eskilere benzeyecek diye ödümüz kopuyor.

Kırmızı halıda yürüyen.

Mercedes'ten inemez.

Meydan da okuyamaz.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Merkez Bankası Başkanı gider kırmızı halıda yürüme kalır!

Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı. Nedeni açıklanmadı. Merkez Bankası başkanları değişiyor fakat “kırmızı halı üzerinde yürümenin en belirgin göstergesi sayılan devletin harcama artışı” değişmiyor. Artarak yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bir yılını doldurdu. Bir yıllık harcamanın ne kadar sıçrama yaptığı bilgisi henüz yok ama 5 aylık harcamasındaki artış var. Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan

bütçe gerçekleşmelerine göre, Cumhurbaşkanlığı geçen yılın ilk 5 ayında 198 milyon lira

harcarken bu yılın aynı dönemindeki harcama 1.5 milyar liraya çıktı. Yaklaşık 10 kat artış. Harcamalar artıyor. Harcamaya para bulmak için vatandaşa bindirilen vergiler artıyor. Vergiler artınca enflasyon da artıyor. Enflasyon artınca faizler artıyor. Faizler artınca enflasyon yine artıyor. Merkez Bankası başkanları da gidiyor. Kırımızı halıda yürümek kalıyor.