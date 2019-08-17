ABD’nin tuzağı!

Bize defalarca kazık atan ABD ile yine anlaşmışız!

“Güvenli Bölge”, “Tampon Bölge” veya “Barış Koridoru…” Adı ne olursa olsun, Suriye'de, 500 kilometrelik sınır hattında ABD ile işbirliği yapacağız!

Amerika verdiği sözleri tutar mı? Bu zayıf bir ihtimal! ABD, Türkiye'ye verdiği sözleri ne zaman tuttu ki?

Adamlar bir yandan Türkiye ile anlaşma yapıyorlar, bir yandan da PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD terör örgününü milyonlarca dolar para ve en güçlü silahlarla donatıyorlar! YPG, Fırat'ın doğusunda, Amerikalı subayların eğitiminde bir ordu haline geldi.

ABD ile “Güvenli bölge” için anlaşma yapan Ankara bir süre sonra yine “Aldatıldık, kandırıldık!” diye feryat etmeye başlarsa hiç şaşırmayın!

ABD, destek olduğu PYD terör örgütüne zaman kazandırmak için Türkiye'yi oyalıyor.

Ankara'nın yanlışlardan hiç ders almadığı ortada!

“Kör bile aynı çukura iki defa düşmez” denir ama biz defalarca düşüyoruz! Yine aldatılmaya hazır olmalıyız!