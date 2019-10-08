Türkiye'nin ezeli derdi, her şeyin yapanın yanında kâr kalmasıdır.

Ortaya birçok yolsuzluk, çarpıklık, israf çıkıyor.

Siz hiç bunları yapanların hesap verdiğini gördünüz mü?

Sadece küçük hırsızlar yakalanıyor. Büyük hırsızlar nerede?

Sayıştay raporlarıyla belgeli yakıt yolsuzluklarının sorumluları kimler?

Çarpıklıklar teşhir ediliyor ama ya bunları yapanlar?

Suç duyurusunda bulunuluyor mu? Görevlerini kötüye kullananlar hakkında soruşturma başlatıldı mı? Kimlerdir bunlar?

Bodrum'da birçok inşaat mühürlendi. Haklı bir işlemdir bu ama inşaatlar o hale gelinceye kadar yetkili makamlar kör müydü? On binlerce kişinin gözü önünde yapılan muazzam inşaatları yetkililer göremedi mi?

Kim inşaat ruhsatı verdi onlara? O çirkin yapılara izin veren Belediye ya da Bakanlık yetkilileri hakkında en ufak soruşturma açıldığını duymadım. Oysa gerçek suçlular ruhsatlarda imzaları olanlardır!