Hep aynı kumpas!

Aynı kumpas, aynı komplo, aynı rezil montaj…

Tam bir FETÖ taktiği!

Hainlik, alçaklık!

Ekrem İmamoğlu'nun “Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim” sözlerinin devamını keserek bunu terör örgütlerine çağrıymış gibi gösterdiler.

Bu ahlâksız yöntem, SÖZCÜ'ye yapılan kumpası hatırlattı!

Aynı kalleş, kahpe, ahlâksız montajları SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay için de düzenlemişlerdi!

Ne yazık ki bu yüzden SÖZCÜ hâlâ haksız yere yargılanıyor. Sahibi, yazarları, yöneticileri kalleşçe bir iftiraya kurban edilmek isteniyor!

Tek amaçları SÖZCÜ'yü susturmak!

Vaktiyle FETÖ'nün kumpasına maruz kalanlar şimdi aynı çirkin taktikleri vicdanları sızlamadan rakipleri için uyguluyor.

Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar yüzkarasıdır.

Güzel Türkiye'miz, cennet ülkemiz, ne yazık ki bir takım şerefsizler tarafından, iftira ve montajlarla, çirkin karalamalarla bir korku tüneline sokuluyor, cehennem ülkesi haline getirilmek isteniyor!