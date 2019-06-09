Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı dinlerken, Lafonten'in “Tilki ile karga” hikâyesi aklıma geldi.

Malûm, kurnaz tilki dala konan karganın ağzındaki peyniri kapmak için “Sesin ne kadar güzel karga kardeş, bir şarkı söylesene” der. Buna inanan karga ağzını açınca peynir düşer ve kurnaz tilki de onu kapıp afiyetle yer.

Binali Bey, Kürt vatandaşların oylarını kapmak için “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında KÜRDİSTAN mebusu da vardı, Lazistan mebusu da…” dedikten sonra baklayı ağzından çıkarttı:

“Kürt vatandaşlarımın oylarına talibim!”

CHP'li Özgür Özel'in açıklamasına göre; Meclis'te “Kürdistan” demek yasak! Yanılıp da “Kürdistan” diyene iki oturuma katılmama cezası veriliyor ve maaşının yarısı kesiliyor!

Söz konusu “oy” olunca akan sular duruyor tabii… Ancak… Binali Bey “Kürdistan” diyerek, İstanbul'daki Kürt oylarını kapacağını düşünüp onları “aptal karga” yerine koymuş oluyor!

3 günlük Ramazan Bayramı'nın bilançosu ağır oldu:

61 ölü, 429 yaralı…

Ülkede yollar yine kan gölüne döndü.

Neden?

Yollarımız aptal, çılgın, salak, bilgisiz sürücülerle dolu da ondan…

Trafik canavarı değil, trafik cahilleri!

Ben artık mecbur kalmadıkça otomobil kullanmak istemiyorum.

Ülkemize gelen yabancılar trafik canavarlarını gördükçe saçlarını başlarını yoluyor:

“Burada araç kullanmak, Suriye'de savaşmaktan daha tehlikeli” diyorlar.

Avrupa ve Amerika'da, Dışişleri Bakanlıkları, tatillerini Türkiye'de geçirirken araç kullanmak isteyen vatandaşlarını, bastırdıkları broşürlerle uyarıyorlar. Okuyalım:

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– Karşınızdaki sürücünün doğru hareket yapmasını beklemeyin.

– Sürücülerin deli olduğunu farz edip ona göre dikkatli olun.

– Dikkatsiz ve yeteneksiz sürücülerin çok sayıda olduğunu göz önünde bulundurun.

– Aracınızı sollarken, sizi sollamaya çalışan araçlara dikkat edin.

– Yol hakkını sinyal vermeden alan araçların başınıza dert açacağını unutmayın.

– Sağdan çılgın gibi pike yaparak önünüze geçmeye çalışan araçlar olacağını düşünün.

– Önünüze her an bir yayanın fırlayacağınızı hesaba katın.

– Yolun ortasından giderek kimseye geçiş hakkı tanımayan sürücülere bunu öğretmeye çalışmayın, dayak yiyebilirsiniz.

– Geceleri tek farla giden otomobilleri motosiklet sanmayın.

– Gereksiz yere selektör yakanlara kızıp sinirinizi bozmayın.

– Üzerinde “Allah korusun” ya da “Kısmet” gibi sözlere yer verilen araçlardan korkun.

– Beklenmeyeni bekleyin.

– Türkiye'de otomobil kullanmanın büyük bir cesaret işi olduğunu unutmayın.

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Yabancılara yapılan bu öğütlere bizim sürücülerimizin de uymalarında yarar var.

Ne yazık ki çoğumuz kötü sürücüleriz.

Ülkemizdeki akıl almaz trafik kazalarını gördükçe yabancılara hak vermemek mümkün değil!

Kaptan tutuklandı ama…

Yavuz Selim Demirağ'a saldırı… Sabahattin Önkibar'a saldırı… Ya suçlular? Onlar serbest!

Ortada suç var ama ceza yok!

Bu yüzden gazetecilere saldırılar artıyor!

Bodrum'da haber takip eden üç gazeteciyi taşıyan balıkçı sandalına Maça Kızı Oteli'ne ait bir sürat teknesi vahşice hücum etti, kasıtlı olarak çarpıp sandalı parçaladı.

Sürat teknesinin hız kesmeden geldiğini gören üç gazeteci denize atlayarak kurtulurken, sandalı yöneten talihsiz balıkçı, bir ayağı koparak ağır yara aldı.

Sürat teknesinin vicdansız kaptanı tutuklandı ama onu bu cinayet teşebbüsüne azmettirenler nerede?

Onlar ortada yok!

Her zamanki gibi gerçek suçlular ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu sert bir bildiri yayınlayarak “Haber takibindeki üç meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz” derken bu olayın basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından çok vahim olduğunu belirterek, olaya azmettiren kişilerin de yakalanıp yargılanmalarını istedi.

TEBESSÜM

“Hırsıza oy verir misin?”

Meydanlarda, televizyonlarda, orada burada, her yerde seçim propagandası yaparlarken:

“Hırsıza oy vermeyin!” diye bağırıyorlar.

Çirkin bir karalama kampanyası!

Hırsız kim? Oyları nasıl çaldı? O belli değil!

Temel'e sorarlar:

“Ey Temel… Sen hırsıza oy verir misin?”

Temel cin gibi bir Karadenizli…

“Deli misun?” der ve ekler:

“Hırsıza oy vermeyin diyorlar… Ben söz dinlerim! Oyumu İmamoğlu'na vereceğum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Aslan bile kendini aç ve arsız sineklerden korumak zorundadır!