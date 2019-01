Ören’den Gülen’e ödül

Yazıma zor soruyla başlayayım:

Letonya'nın New York fahri konsolosu kim?

Letonya adını duymuşsunuzdur; bir Avrupa ülkesi. 56 yıl Sovyetler Birliği içinde kaldı; 1991'de bağımsızlığını kazandı.

Nüfusun tamamı Hıristiyan. Zaten milli marşları; “Dievs, sveti Latviju” (Tanrı Letonya'yı kutsasın!) diye başlıyor.

Ülkenin dili Letonca…

Para birimi Euro. Çünkü Avrupa Birliği üyesi.

2004 yılı Letonya için büyük dönemeç oldu. O yıl hem Avrupa Birliği'ne hem de NATO'ya kabul edildi.

Ve bundan tam bir yıl sonra/2005'te Letonya, New York fahri konsolosunu seçti!

Hıristiyan Letonya'nın seçtiği kişi Müslüman idi.

Milliyetçiliği ile övünen Letonya'nın seçtiği kişi Türk idi.

Ama bir Amerikan vatandaşı idi!

Bu isim, Mücahit Ören!

Arkasında binlerce mağdur bırakmış…

Ülkesinde “hortumcu” diye tanınan…

Şaibeli birini AB üyesi Letonya neden fahri konsolos kabul etti?

Fahri konsoloslar uzun araştırmalar sonucu tayin edilir? AB ülkesi Letonya'yı ikna için Mücahit Ören'e hangi birimler kefil oldu: Kuşkusuz CIA ve FBI. “Temiz kağıdı” olmadan bu görevi alamazdı!

Keza Mücahit, “Baltic-American Freedom Foundation” yönetimine alındı!

Görünen şu:

Amerikan vatandaşı Mücahit Ören'in New York bağlantıları çok derin…

Düşünsenize Letonya, “dünya başkenti” New York'a fahri konsolos olarak bula bula Mücahit Ören'i buluyor.

Bu meselede bir iş var. Şöyle…

NATO toplantısı

Baltık Denizi Bölgesi'nin üç ülkesi…

Estonya, Litvanya ve Letonya Baltık ülkeleri olarak biliniyor.

Bunların en büyük korkusu Rusya!

Bu sebeple üç ülke, 29 Mart 2004'te NATO'ya üye oldu; ve 1 Mayıs 2004'te ise AB'ye katıldı. Bunun üzerine Rusya, hudut bölgesindeki Kaliningrad'ı, füze savunma sistemleri olan askeri üs ve Rus askeri planlamasının önem taşıyan unsuru haline getirdi. Yani…

Ukrayna'da olduğu gibi Letonya da Rusya ile bir gün karşı karşıya gelebilirdi. Peki…

Siz Letonya olsanız, her an çatışma çıkması beklenen böylesine durumda New York fahri konsolosu olarak Mücahit Ören'i mi seçersiniz?

Mücahit Ören'i Letonya'ya kim önerdi?

Binlerce İhlaszede'yi mağdur eden Mücahit Ören'in önünü ABD'de kimler açıyor? Baksanıza…

Letonya'nın başkenti Riga'da Kasım 2006'da, NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer'in de katıldığı NATO Zirvesi Genç İşadamları Forumu düzenlendi. Açılış konuşmasını kim yaptı dersiniz; Letonya'nın New York Fahri Konsolosu!

Ortadoğu ve enerji güvenliği gibi başlıkların tartışıldığı oturumda Mücahit Ören, “NATO'nun temelini oluşturan kolektif güvenlik, hepimiz için gerekli” diyerek başladığı konuşmasında Turgut Özal'a övgüler dizerken nedense Erdoğan'ı ağzına bile almadı!

Yavaş yavaş asıl meseleye geliyoruz:

Karanlık enstitü

ABD'de…

John Edwin Mroz tarafından 1980 yılında kurulan East- West Institute (EWI) adında bir “düşünce kulübü” var. İsrail gölgesindeki bu kuruluş Rusya üzerine araştırmalar yapıyor; Gorbaçov/glasnost günlerinde Moskova'da yürütülen CIA operasyonunda oldukça etkindi. İsrail-Filistin arabuluculuğuna soyundu. Vs.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General James L. Jones ve Bush'un eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice gibi isimlerin bulunduğu EWI yönetim kurulunda başka kim var dersiniz; Mücahit Ören!

Peki, bu EWI 2011 yılında “Dünya Barış Ödülü”nü kime verdi; Fethullah Gülen!

EWI Başkanı Morz, törende, “İnandığı değerleri hayata geçirdiği için bu ödülü F. Gülen'e verdik” dedi.

FETÖ'nün o dönem “ABD'den ödül aldık” diye büyük propaganda yaptıkları bu lekeli ödülün arkasında Mücahit Ören vardı!

Dünyada F. Gülen piarı yapılıyordu. Törende video gösterimi yapıldı; BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Bill Clinton, ABD Dışişleri eski bakanlarından James Baker ile Madeleine Albright'ın Fethullah Gülen hakkındaki görüşleri ekranda gösterildi! (Üç yıl sonra 2014'te Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyordu; EWI, 11 Ekim 2013'te kime “Hayat Boyu Yaşam Ödülü” dersiniz; Ekmeleddin İhsanoğlu!)

Mücahit Ören bu ödüllerdeki rolünü açıklamalıdır!

Nedir bu görev aldığı “EWI Önleyici Diplomasi Görevi?”

Ah ne tesadüf! Babasının gönderildiği Napoli'deki NATO'nun “Barış ve Güvenlik İçin Bilim Komitesi” mottosu neydi: “Başka diplomasi mümkün!”

Fethullah Gülen ve Enver Ören'in olduğu gibi Mücahit'in de hedefindeki ülke Rusya! Müttefikleri ise, ABD-İsrail…

CIA ve MOSSAD'ın Müslümanları kullanma stratejisi hala faaliyette.

Bu girift ilişkileri Mücahit'in tek başına becerebilmesi zor. Tıpkı F. Gülen gibi Mücahit Ören'i de birileri kullanıyor.

Mücahit'i kazıdıkça bakalım daha neler çıkacak…