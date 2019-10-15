Sicili bozuk

Koca koca laflar etmeye gerek yok!

ABD, IŞİD ile neden savaşıyor?

-Terör örgütü olduğu için…

-Ülkesine zarar vermemesi için…

Peki…

ABD ülkesinden binlerce kilometre uzaklıktaki terör örgütü IŞİD ile savaşırken, Türkiye'nin burnunun dibindeki PKK/PYD'ye karşı harekat yapmasına neden karşı çıkıyor?

BM'ye göre IŞİD de terör örgütü, BM'ye göre PKK/PYD de terör örgütü!

O halde…

Bir ülke kendisine zarar vermesin diye binlerce kilometre uzaktan gelecek IŞİD ile savaşacak.

Bir ülke kendisine sürekli zarar veren burnunun dibindeki PKK/PYD'ye operasyon düzenleyemeyecek öyle mi?

Böyle uluslararası adalet olur mu?

Üstelik… ABD binlerce kilometre uzaklıktan gelip Türkiye düşmanı terör örgütüne ağır silahlar verecek, onu eğitecek, hatta onu “kara gücü” ilan edecek ve Türkiye bu terör örgütüne operasyon yapmak isteyince karşı çıkacak?

NATO müttefikimiz ABD, Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır oluk oluk kan akıtan terör örgütünü himaye edecek, operasyon yapmamızı engellemeye çalışacak ve biz hâlâ bu ülkeyi “dost” göreceğiz öyle mi?

Dost iyi günde değil, zor günde belli olur. ABD, Kıbrıs'tan FETÖ'ye kadar hangi zor günümüzde bizim yanımızda oldu ki?

Gerçekle yüzleşme zamanı hâlâ gelmedi mi?

ADALET DİVANI

Önce anımsatma:

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da; ailesi ülkeyi yıllarca yöneten ve kendisi ise 1967'de iktidara gelen diktatör Anastasio Somoza, Temmuz 1979'da solcu Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) tarafından devrildi.

Ülkede uzun bir süredir yaşanan iç savaş sona erdi.

FSLN hükümet kurarak ülkeyi yönetmeye başladı.

Ardından… Demokratik seçimlere gidildi Daniel Ortega oyların yüzde 67 gibi geniş bir çoğunluğunu aldı.

“Baş ucumuza büyük tehlike var” diyen ABD, hemen Nikaragua'ya ekonomik ambargo uygulamaya başladı.

Yetmedi. Solcu Sandinist hükümeti devirmek için CIA aracılığıyla Nikaragua'nın komşusu Honduras topraklarına kaçan diktatör Somoza'ya bağlı “Contras” adı verilen grupları finanse etti, silah verdi, eğitti…

Nikaragua'da oluk oluk kan akıttılar.

Nikaragua, 9 Nisan 1984'te ABD'ye karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.

İki yıl sonra…

Tarih: 27 Haziran 1986

ABD… Terör örgütleriyle iş birliği yaptığı, militanlarını eğittiği, donattığı ve finanse ettiği için Uluslararası Adalet Divanı'nca mahkum edildi.

Adalet Divanı ABD'nin aşağıdaki üç hususta uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmiş olduğu kararına vardı:

1) Başka bir devletin egemenliğine kuvvet kullanarak müdahale etmek…

2) Hukukun genel ilkelerine aykırı eylemleri cesaretlendirmek…

3) İkili dostluk, ticaret ve seyrüsefer anlaşmasını ihlal etmek…

Adalet Divanı tüm bu gerekçelerle, uluslararası hukuka dayanarak ABD'yi, Nikaragua'ya 17 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Peki…

YA BUGÜN

Dün Nikaragua…

Bugün Suriye…

Nikaragua'da solcu iktidarı yıkmak için faşistlere silah verip eğiten ABD, bugün benzerini Baas iktidarını yıkmak için, Suriye'de PKK/PYD'ye ayrı devlet kurdurmak için yapmıyor mu? Hiçbir fark yok.

O halde…

ABD'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanması gerekmiyor mu? Bugün yaptıkları emsal oluşturmuyor mu?

Sicillerine bakmadan esip gürlüyorlar. Kimse hukuktan-adaletten bahsetmiyor!

Sadece Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu açıklıyor. Başta ABD olmak üzere herkes başka “hesaplar” peşinde…

Birleşmiş Milletler önderliğinde pek çok uluslararası antlaşma, terör örgütlerine her türlü yardımın insanlığa karşı suç oluşturduğunu belirtiyor. BM Güvenlik Konseyi'nin, 2001 yılında aldığı 1371 ve 2017 yılında aldığı 2370 sayılı kararlar, devletlerin teröristlere hiçbir surette destek vermemesi gerektiğini belirtiyor.

Eee… BM'den AB'ye PKK'nın terör örgütü olduğu kabul edilmesine rağmen ABD'nin silah yardımını dünya nasıl seyretmekle yetinir! Yetmezmiş gibi sınırında terör devleti kurulmasının önüne geçmeye çalışan Türkiye'ye yükleniyorlar!

Adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Ve Mehmetçik zalimler ile mücadele etmeye kararlıdır.