Ne diyorlar; “İslamofobi”…

“İslam korkusu” demek…

Meğer saldırganlar, Müslümanlara karşı ön yargı ve ayrımcılık sebebiyle korkup cinayet işliyormuş!

-“Saldırganların ruhsal dengesi bozuk!”

Batı, faşizmle yüzleşmek istemiyor.

Neymiş; Yeni Zelanda, böylesine patolojik vakayla ilk kez karşılaşıyormuş?

Müslümanlar ilk kez karşılaşmıyor ki; önce, kan akıtmaya giden yola bakın….

Çok uzağa gitmeyin komşu ülkeye bakın; Avustralya'da son dört yılda yedi olay meydana geldi! Önce, 5 Nisan 2015 günü yapılan İslam karşıtı mitinge göz yumuldu. Hemen arkası geldi… “The United Patriots Front” adlı faşist örgüt, Müslümanları tahrik etmek amacıyla açık alanlarda domuz kızartma partileri düzenledi. Müslümanları domuz şeklinde karikatür olarak çizdiler. Nerede cami inşaatı varsa protesto ettiler. Bira şişeleriyle başörtülü kadınlara saldırdılar. Sidney'de bir polis dört Müslüman kadına ateş etti; sonra “yanlışlık olmuş” denilip üzeri kapatıldı. Yapılan salon toplantılarında “Müslümanlar ile aynı sokaktaysam titreyerek geçiyorum” gibi kışkırtıcı konuşmalar yaptılar. Perth Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki fuarı gezen başörtülü kız öğrenciler “kıyafetleriyle terör tehdidi” oluşturdukları gerekçesiyle binadan çıkarıldı.

Dün bu kışkırtmalara göz yumanlar, bugün Avustralyalı faşist Brenton Harrison Tarrant'ın Yeni Zelanda saldırısına kılıf arıyor!

ABD'de 48 saldırı

Batı'nın “demokrasi merkezlerinde” durum farklı değil…

Kanada'da Müslümanlara yönelik 16 saldırı oldu. Son saldırıyı anımsatayım:

Alexandre Bissonnette adlı faşist, 29 Ocak 2017 akşamı Quebec şehrindeki camiye saldırdı; altı Müslümanı öldürüp, on dokuz kişiyi yaraladı. Ne dediler; “nasıl olur da Quebec gibi suç oranı çok düşük yerde, böyle olay olur!” Ama… “Soldiers of Odin” adlı faşist örgütün “Müslüman mahallelerinde devriye gezme” taleplerinin bu tür olaylara neden olduğu konuşulmadı. Ve faşist Bissonnette, terörden yargılanmadı. Buna rağmen katil Bissonnette bu ay dosyayı temyize gönderdi…

Kanada'nın komşusu ABD'de 48 saldırı meydana geldi.

-Faşist Mark Anthony Stroman, “11 Eylül'ün intikamını alacağım” diye seri cinayet işledi; iki kişiyi öldürüp, birini kör bıraktı.

-Faşist Oscar Morel, New York Furkan Camii İmamı Maulama Akonjee ile müezzin Thara Uddin'i öldürdü…

-Faşist Jeffrey Caylor, “Müslümanları sevmediğini” söyleyerek Iraklı sanatçı Hassan Alawsi'yi öldürdü…

-Faşist Jeremy Joseph Christian, başörtülü olduğu için iki Müslüman kadını bıçaklayarak öldürdü…

-Faşist Frank Silva Roque, Sikh inancına uygun olarak sakal bırakıp, başını bağlayan Balbir Singh Sodhi'yi, Müslüman sanarak öldürdü! (Buna benzer ayrı ayrı olaylarda yedi Hintli Sikh, Müslüman sanılarak öldürüldü!)

Kansas'ta bomba yüklü kamyonla saldırdılar, şans eseri ölen olmadı.

ABD'de Müslümanlara yönelik terör saldırıları sayfalara sığmaz.

Her seferinde ne dediler:

-“Bu vandalizmdir…”

-“Bu nefret suçudur…”

-“Bu saldırganların psikolojisi bozuktur…”

Faşistler, terör suçundan yargı önüne çıkarılmadı.

Ölümlerden önce yapılan kışkırtmalar konusunda kimse tek söz etmedi.

İngiltere'de 28 saldırı

Faşist Peter Mangs, İsveç Malmö'de seri cinayetleri sonucu iki kişiyi öldürüp on üç kişiyi yaraladı. “Göçmen karşıtı ruh hastası” dediler…

Bir yıl sonra…

Kendini, Müslümanların Avrupa'ya göç etmelerini engellemeye adamış bir şövalye olarak nitelendiren Norveçli faşist Anders Behring Breivik, iki saldırıda toplam 77 kişiyi öldürüp 319 kişiyi yaraladı. “Göçmen karşıtı ruh hastası” dediler…

Faşist Anton Lundin Pettersson, maske takıp kılıçla okul basıp dört kişiyi öldürdü. “Göçmen karşıtı ruh hastası” dediler…

İsviçre Zürih'te “ülkemizden defolun “diye bağırıp İslam Merkezi'ne ateş açan faili meçhul biri/birileri, iki kişiyi öldürüp üç kişiyi yaraladı. Hâlâ aranıyorlar! Saldırıdan önce medyada “Müslüman nüfus hızla artıyor” gibi sahte haberler ile saldırının arasındaki ilişki hakkında bir söz edilmedi…

Almanya'da Solingen'deki Türk katliamı unutabilir mi; çoluk-çocuk beş kişiyi öldürüp on dört kişiyi yaraladılar. Onca laf söylediler, ne değişti; aynı faşist grup üyesi David Sonboly Münih'te on kişiyi öldürüp otuz altı kişiyi yaraladı. Neymiş, “göçmen karşıtıymış!”

Böyle böyle Almanya'da 11 faşist saldırı meydana geldi.

-İngiltere'de 28 faşist saldırı meydana geldi.

-Fransa'da 15 faşist saldırı meydana geldi.

-İspanya'da 5 faşist saldırı meydana geldi.

-İsveç'te 5 faşist saldırı meydana geldi.

İtalya, Hollanda, Yunanistan, Belçika vs. liste uzun…

-Danimarka'da 3 faşist saldırı oldu. Bir Türk, üç faşist tarafından beyzbol sopasıyla dövülerek öldürüldü. Evet, yazmakla bitmez. Ancak.

Faşizm gerçeğiyle yüzleşmek istemiyor Batı…

Diyorlar ki:

“Bize, ‘faşistler suç işliyor' dedirtemezsiniz!”

Asıl tehlike bu…