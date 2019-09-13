Eğitimin perde arkası

Başöğretmen Atatürk, “Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç var: “Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan, bilim, kültür ordusudur” demişti. Eğitim Ordusu'nun neferi olmak için 700 bin öğretmen hazırda bekliyor. Öğretmenler Odası'nın yeni tasarımı törenlerle tanıtıldı. O odalarda, meslektaşlarının bile, eğreti misafir gibi hissettirdiği 130 bin de, sözleşmeli öğretmen var. ‘Eylül bitmeden, 60 bin yeni öğretmen atanır mı?' sorusunun heyecanıyla, ‘Öğrenci varsa, mezra da cennetim' diye sevinen de…

Son sözü, ‘Tek isteği, öğretmen olmaktı' diyerek, kendi darağacını kuran, 32 yaşındaki Öğretmen Ersin Turan da, 21 yaşındaki Öğretmen Kevser Abdülkadiroğlu gibi veda eden onlarcasının da ruhu var.

1 MİLYON ÖĞRETMEN İŞSİZ!

Kadroya alınan öğretmenlere gelince; 2015'te 55 bin, 2016'da 49 bin, 2017'de 22 bin, 2018'de 27 bin ve 2019'un ilk 8 ayında 20 bin. Atananların sayısı, son 4 yılda 55 bin azaldı. ‘2022 yılında 1 milyon işsiz öğretmen, devlet kapısında iş bekleyecek” diyor, uzmanı eğitimci Alaaddin Dinçer. Eğitim fakülteleri tek bir yeni öğrenci almasa ve her yıl 100 bin öğretmen atansa bile atananama sorunu 10 yılda çözülemiyor.

Fakir Baykurt, “Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz. Öğretmen ders verir” diyordu. Türkiye Öğretmenler Sendikası Kurucu Başkanıydı. Köy Enstitüsü mezunu Edebiyat Öğretmeni Baykurt yaşananları duyabilse, nasıl bir roman yazardı kim bilir?

ÖĞRETMENLER DE AĞLAR

Gözyaşlarıyla ders veren bir öğretmen var. 2019-2020 Eğitim/Öğretim yılında da yine yaşadığı kısa ama ağır öyküden söz edeceğim.

Adı, adları mı? Son yıllarda onlar sadece atanamayan öğretmenler. Çocuk cıvıltılarının, birinci sınıfların ağlamalarına karıştığı o ilk gün yani 9 Eylül sabahı; az sonra derse girecek gibi erkenden kalktı. Derse girecek gibi heyecanla hazırlandı. Ayakkabılarını bile giyindi. Sessizce, odadaki perdenin arkasına gizlendi. Yoldan geçip, kimi güle oynaya, kimi ağlaya ağlaya okuluna giden minik öğrencileri seyretti, iki gözü iki göze iki çeşme.…Fazlası yazamayacağım kadar her yıl tekrarlanan bir gerçeklik. Yine de, umutsuz olmamalı öğretmenim. Sizi, düşünenler de var. Eğitim Bakanı ünlü bir şarkıcıya bestelettiği okul zilinden sonra, şimdi de ünlü bir modacıya öğretmenlere özel önlük tasarlatıyormuş. Beyazmış. Yine işitiyorum ki; Bakanlıkta başka koridorlarda, başka melodiler de çalmaya başlamış. Başka kürsülere başka elbiseler de dikiliyormuş.