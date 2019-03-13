Tanıdığım en sakin, en olgun, en birikimli siyasetçilerden 26'ncı Dönem CHP Bursa Milletvekili Dr.Ceyhun İrgil, son günlerde peşpeşe sergilenen ürkütücü sorumsuzluk örnekleri karşısında dayanamamış ve sosyal medya mesajına şu tepki dolu sözlerle başlamış:

“Ayıp artık be!..

Seviyesizliğin bile bir seviyesi olmalı!..”

Böylesine sert çıkış yapmasının nedeni ise, AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın okurken insanın tüylerini ürperten konuşması:

“31 Mart'ta bu milletin değerlerine karşı siyaset yapan 4'lü çete, şer ittifakı, illet ittifakı ve kim bir araya gelirse gelsin bu sokaklarda, mahallelerde gezme şansı olmayacak!..”

Yani AKP Kütahya İl Başkanı, “Cumhur İttifakı'na karşı olup oy vermeyenlere, yaşam hakkı tanımayacağız” demeye getiriyor.

Gerçekten çok ayıp…

Hatta toplumun bir kesiminde diğerine karşı düşmanca duygular yarattığı için ayıp ötesi, korkunç!..

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Kütahya'dan Ankara'ya geçelim:

CHP'den Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mansur Yavaş tüm anketlerde öne geçince ona saldırmak, iktidar kanadı için adeta spor haline geldi.

Gün geçmiyor ki, yeni bir iftira dalgasının hedefi olmasın.

Bir bakıyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olan kişi, duvarlara Yavaş'ı PKK'lı gibi göstermeyi amaçlayan Kürtçe sloganlar yazarken görüntüleniyor… Bunun sansasyonu devam ederken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçiyor ve “saygın (!)” bir iş adamının iddialarına dayanarak, Mansur Yavaş sanki yüz kızartıcı suç işlemiş gibi suçlayıcı, itibarsızlaştırıcı açıklamalar yapıyor.

Allah'tan hakikat bu kez gecikmeden hedefine ulaşıyor.

Mansur Yavaş'ın basın toplantısında verdiği bilgilerden anlıyoruz ki, asıl yüzü kızarması gereken kişi; sahtecilik ve çocuk istismarından yargılandığı, ayrıca hakkında sahte şizofreni raporu aldığı iddiaları bulunan bu saygın (!) iş adamı değil mi?

Yavaş'ın basın toplantısını ve dile getirilen iddiaları dinlerken yüzüm kızardı.

Yarım asırlık meslek hayatımda oy uğruna çok yalan söylendiğini, sahte belgeler düzenlendiğini, montajlar yapıldığını, kumpaslar kurulduğunu gördüm ama böylesine rezil bir durumla hiç karşılaşmadım!..

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Hemen söyleyeyim. Bu dosya iktidarın amacına hizmet etmez.

Tam tersine, Mansur Yavaş'ı mağdur duruma düşürüp oyunu daha da arttırır!

Duyarlı AKP'li seçmenlerin bile vicdanlarını harekete geçirip “Ayıp artık be!.. Seviyesizliğin de bir seviyesi olmalı” dedirtir…