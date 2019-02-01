Sevilen belediye başkanı olmak çok mu zor?..

Yıl; 1979…

TRT'nin televizyonda yapım-yönetim bilgilerimi yenilemek için gönderdiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore kentindeyim.

Kiminle konuşsam, sözü dönüp dolaştırıp belediye başkanına getiriyor, yere göğe sığdıramadığı gibi herkes ondan övgüyle söz ediyor.

Hatta hiç unutmuyorum; bir yerde yemek yerken sohbete başladığımız bir ailenin en yaşlı üyesi kadın, başkana duyduğu hayranlığı anlatırken şunları söylüyor:

“Bizler belediye başkanımızın bizim için yaşadığına inanıyoruz. O nedenle kendisini çok seviyoruz…”

Bu sözler hafızama mıh gibi yerleşiyor.

“Hemşehrileri için yaşayan belediye başkanı” tanımı aklımdan hiç çıkmıyor!

★★★

Belediye başkanlığı çok değerli, hatta ulvi bir görev.

Düşünsenize… Seçildiğiniz bölgedeki insanların acı tatlı tüm anlarında yanında oluyorsunuz. Gün geliyor, bir çiftin nikahını kıyıyor ve mutluluk dolu olmasını dilediğiniz evliliklerini başlatıyorsunuz. Ama bir başka gün de bu fani alemdeki ömrünü tamamlamış bir hemşehrinizi ebedi yolculuğuna uğurlayıp, geride kalan yakınlarının acılarına ortak oluyorsunuz.

Seçildiğiniz il veya ilçede yaşayanların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyor, gençlere spor imkanları, yaşlılara huzur dolu mekanlar sağlıyor, yemyeşil parklar sunuyor ve bu çabaları sürdürürken de halkın parasını namusunuz gibi koruyor, asla eş, dost, ahbap ve yandaş ayrımına yönelmiyor, kamu kaynaklarını arazi ve yapı yağması peşinde koşan rant çetelerine peşkeş çekmiyor, ihaleleri hakedene veriyorsunuz!..

★★★

Zor günlerde ve çetin doğa koşullarında çaresizlerin imdanına yetişiyor, kimsesizlerin “kimi” oluyor, gariplere sıcak aş sağlıyor, böylece bahtsızların hayata tutunacakları güvenilir tek dal haline geliyorsunuz. Müşfik ve yaratıcı yaklaşımlarla kucakladığınız en zordakilere “Hayatta bütün mucizeler mümkünmüş” dedirtebiliyorsunuz.

7'den 77'ye tüm insanlara olduğu gibi, çevreye ve hayvanlara da sahip çıkıyorsunuz.

Kültürel etkinliklerinizle alkış alıyorsunuz.

İcraat sırasında kimseyi ötekileştirmiyor, insanların siyasi görüşüne, etnik kökenine bakmıyor, inanç ve mezhep sorgulamasını aklınızdan geçirmiyor, oy versin vermesin, yörede yaşayanların tümüne eşit davranıyor, hizmeti şuna veya buna değil, herkese adil biçimde götürüyorsunuz.

★★★

Şu kısacık yaşamımızda bundan daha mutluluk verici, iç huzuru yaratıcı bir çaba olabilir mi?

O nedenle belediye başkanlığı çok değerli, hatta ulvi bir görevdir.

Ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu özelliklerin tümüne sahip belediye başkanı olabilmek çok zordur!

Peki Türkiye'mizde böyle başkanlar yok mu?

Olmaz olur mu?

Sayıları az da olsa, geçmişte de vardı, bugün de var, gelecekte de olacak…

Onların kimler olduğunu çok iyi biliyor, şu anda portrelerini gözünüzün önüne getiriyorsunuz…

O halde durmayın, şimdi “sizin için yaşayanlara” sahip çıkmanın tam zamanı olduğunu lütfen unutmayın!