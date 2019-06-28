Ciğerlerimizin son kırıntılarını da katlediyorlar!..

Biliyor musunuz; Doğal Hayatı Koruma Vakfı açıkladı:

–Türkiye, dün yani 27 haziran itibarıyla 2019'un doğal kaynaklarını tüketti!..

Bugünden başlayarak 2020'nin kaynaklarını kullanmaya başlayacak!.. Üstelik bunu dünyanın diğer ülkelerinden 32 gün önce yapmayı da başardı güzel ülkem!..

Peki, bu ne demek?.. Ekolojik felakete açık davetiye demek!.. Çevreyi, ağaçları, ormanları, yeraltı ve üstü zenginliklerimizi, suyumuzu, yeşilimizi har vurup, harman savuruyoruz, katlediyoruz, mahvediyoruz demek!..

–Tabii, geleceğimizi de bunlarla birlikte yok ediyoruz demek!..

Doğa, bizim hunharca katlettiğimiz, yok ettiğimiz kaynakların bir bölümünü ancak 1 yıl içinde yenileyebiliyor, bizler ise 6 ayda yutuyoruz, iyi mi!.. İronik bir değerlendirme yapacak olursak, durumu şöyle özetleyebiliriz:

–Sanki iki dünyamız varmış gibi tüketiyoruz!..

Ama böyle bir dünya yok!.. Zaten o nedenle gücü yeten, büyük devletler yüz milyarlar harcayıp yeni bir dünya keşfetmeye çalışıyorlar…

Mesela, 2020'lerin sonuna doğru bir grup insan, Mars'ta koloni kurmak üzere yola çıkıyor; bir daha geri dönmeyecek, oraya yerleşecekler!..

Kısacası, dünyamızın kullanım süresi doluyor!.. İnsanlığın çok dikkatli, çok duyarlı davranması gerekiyor… Peki biz ne yapıyoruz?..

–Acımasızca, hoyratça ve de doymak bilmez bir açlıkla sürekli doğayı katlediyoruz!..

Acımasız bir katliamın hazin görüntüsü!..

Şimdi, yukarıdaki iki fotoğrafa bakın…

İlk fotoğraf 8 Haziran'da çekilmiş… Yer Belgrad Ormanları; diğer bir deyişle, “İstanbul'un incisi” olarak bilinen, yok edilen, üzerine süper villalar, hatta fabrikalar yapılan, son olarak milyonlarca ağaç kesilerek, uzmanlara kulak asmadan koca bir havaalanı kondurulan İstanbul'un ciğerlerinden arta kalan birkaç kırıntıdan biri!..

O fotoğrafta adeta derin bir yarık gibi görünen görüntü, ormanın Kemerköy kısmında başlatılan ağaç kesme işleminin başlangıç safhası görülüyor!..

Diğer fotoğraf ise 22 Haziran'da çekilmiş; neredeyse 100 dönüme yakın ormanlık alan tam anlamıyla kelleşmiş, çölleşmiş!..

Göktürk Kemerköy'de devlet ormanında 1 aydır günde 12 saat ağaç kesildiğini ilk duyuran kişi sevgili arkadaşım Nasuh Mahruki oldu… Nasuh, sormuş, soruşturmuş, kesimi yapan taşeron firmaya kadar gidilmiş, alınan yanıtı paylaşmış:

–O alanda gençleştirme yapılıyormuş!..

Tamam, mesleğim orman mühendisliği değil, ancak salak da değilim; böyle “gençleştirme” yapıldığını hiç görmedim!.. Benim bildiğim, yaşlanmış ağaçlar, zarar verici olanlar, budanır ya da kesilir ormanlık alanda. Yukarıdaki fotoğrafta görülen ise çok daha başka bir şey, onbinlerce genç ağaç kesildiğine tanıklık eden çevre sakinleri var…

–Burada bal gibi “Alan” açılıyor!..

Tam da seçim sürecinde yapılan temizlik!..

İşin bir cingözce yanı da var…

Tüm İstanbul ve Türkiye, seçimlere odaklandığı süreçte büyük bir hızla haziran başında işe başlayıp, günde 12 saat aralıksız çalışıp, üç hafta içinde yaklaşık 100 dönümlük alan tertemiz edilivermiş!..

Yöre insanları aralıksız olarak gerekli yerlere müracaatlarını yaparken ayrıca bu katliama karşı bir imza kampanyası da başlatmış durumda… İddialar desen bir o kadar vahim; CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yapılan başvuruda “Fiziki ve inşaata uygun alan açıldığı” belirtiliyor!..

Bazı işadamlarının, medya patronlarının adının geçtiği iddialar “Bu alana 300 civarında lüks villa” yapılacağı yolunda!..

Sarıyer Orman İşletmesi yetkilileri ne diyor bu konuda peki? İşte açıklama:

–Bölge florasına uymayan ağaçlar kesilmiştir. Yerlerine genç ağaçlar dikilerek suni gençleştirme yapılacaktır!..

Ne güzel! Hem yöre sakinleri hem de bizler oraya dikilecek, bölge florasına uygun “genç ağaçları” sabırsızlıkla bekliyoruz!.. Kesimi bu kadar çabuk yapılabildiğine göre durum acil, dikimi çok daha hızlı yapılacak demektir… Gözümüz üzerinizde, hasretle bekliyoruz…

–Dikin o genç ağaçları sizi ilk kutlayan ben olacağım!..