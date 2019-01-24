Dünyanın en büyük ailesine yürekten teşekkür ederim

Tarihin en aşağılık organize sosyal medya saldırısına, tarihin en namuslu cevabı verildi.

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Gayret sarfettiğimiz mücadelenin fiyatla, parayla alakasının olmadığı bir kez daha kanıtlandı.

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Tarikatçıların, cemaatçilerin, ikinci cumhuriyetçilerin, haysiyet cellatlarının, itibar tetikçilerinin topluca çullanmasına rağmen… Sözcü gazetesinin yazıişleri tarafından yalnız bırakılacağımı bilenlerin, lisans iptali tehdidiyle Halk tv'nin mecburen sessiz kalacağını bilenlerin, planlı linç zamanlamasına rağmen… Gazetelerinin manşetlerinden, köşelerinden, televizyonlarından, radyolarından, internet sitelerinden, trollerinden, dört gündür 24 saat kesintisiz hakaret etmelerine, küfür etmelerine, kusmalarına, ağzından köpükler saçan amok koşucuları gibi çığlık çığlığa nöbet geçirmelerine rağmen… Atatürkçü bilinen ve bir kelime olsun desteğini beklediğimiz isimlerin, aman bana da saldırmasınlar diyerek, ölü balık taklidi yapmalarına rağmen, her konuda fikir beyan edenlerin, dört gündür sanki telefonlarının şarjı bitmiş gibi kapsama alanı dışında gezmelerine rağmen… Maalesef, yalancıların iftiracıların cehennem çukuruna odun taşıyan Orhan Bursalı gibi hayal kırıklıklarına rağmen… Başaramadılar.

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Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan, bir daha asla basılmayacak olan, dünyada sadece 1881 kişinin sahip olacağı, seri numaralı prestij versiyonu, saat 9'u 5 geçe çıktı, 9'u 6 geçe bitti.

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(Saat 9'u 5 geçe sistemi açtık, o an itibariyle telefon hatlarında ve Kırmızı Kedi'nin internet sayfasında 20 bine yakın talep yığıldı. Aşırı yoğunluk nedeniyle sistem çöktü. Düzelttik, bu defa siber saldırı nedeniyle çöktü. Savunduk, düzelttik, saat 10.35 itibariyle yeniden açıldı, bir daha çökertemediler. Öylesine arayan vardı ki, telefon hattında bekleme süresinin 40 dakikaya çıktığı bile oldu. 1881 talihli okurun formlarının doldurulması vesaire işlemlerinin tamamlanması saat 13.00 itibariyle sona erdi. Talihli diyorum, çünkü, telefonların hattan düşmesi, sistemin çökmesi, ekranın donması gibi sebeplerle, sırasıyla değil, şansı olanlar edinebildi. Son kitap tükendiğinde, internet sitesinde hâlâ binlerce kişi vardı.)

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Türkiye'nin hemen her şehrinin yanısıra, ABD, İngiltere, Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Rusya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland'tan alabilenler oldu.

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Benim satın aldığım kitap, dünden itibaren Kırmızı Kedi'nin Beşiktaş mağazasında özel platformunda sergilenmeye başlandı. Bu satırların yazıldığı dakikalarda koleksiyon kitabını görmek ve birlikte fotoğraf çektirmek isteyenlerin kuyruğu oluşmuştu.

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Böylece, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yüksek tirajına ulaşan kitabı Mustafa Kemal, kendi rekorlarına bir yenisini eklemiş oldu.

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Hayatımızın en onurlu günlerinden birini yaşadık.

Şahsım, yol arkadaşlarım Haluk Hepkon, Salih Yavuz ve çağdaş Kuvayi Milliye'nin yayınevi Kırmızı Kedi'nin tüm çalışanları adına, dünyanın en büyük ailesi Atatürkçülere yürekten teşekkür ederim.

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Şimdi sıra geldi…

“Orda bir köy var uzakta” kampanyasına.

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Mustafa Kemal kitabının koleksiyon versiyonundan elde edilen gelirle, Mustafa Kemal çocuk serisini, Anadolu'nun köy ilkokullarına ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. İlk kargolarımızı Muş'a gönderiyoruz.

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Köy Enstitüleri ruhuyla, Anadolu'nun köy ilkokullarında görev yapan yurtsever Atatürkçü öğretmenlerimize çağrıda bulunuyorum… Lütfen bana isminizi, okulun adresini, irtibat telefonunuzu yazın. Kırmızı Kedi'de çizelge haline getirip, gücümüz elverdiğince postalayacağız.

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Paraya taptıkları için, para için yapmadığımızı kavrayamıyorlar.

Mustafa Kemal aydınlanmasını bizden sonraki nesillere aktarma sorumluluğumuz var, kararlıyız.